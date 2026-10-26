江啟臣拉抬聲勢 與盧秀燕、胡志強同台

選戰進入最後一個月，國民黨參選人江啟臣、民進黨參選人何欣純昨天分頭展開輔選行程，江啟臣連跑三場市議員競選總部成立大會，並與盧秀燕、胡志強同台拉抬聲勢；何欣純則接連出席五場成立大會，橫跨山海屯城，主打交通建設、社會福利及產業發展，雙方積極串聯議員參選人，力拚地方選票。

江啟臣與劉士州合體時，招牌「大鼻子」意外成為焦點，不少民眾要求摸鼻討吉利，江笑著答應。盧秀燕到場助陣，打趣提醒民眾輕輕摸，別讓參選人受傷。江啟臣昨先後為大甲李文傑、東區李中及南屯劉士州站台，透過披彩帶、授戰旗及致贈包子、粽子等方式，為議員參選人加油打氣。

江啟臣肯定李文傑過去積極爭取道路改善、自來水延管及校園建設，強調未來攜手打拚，提升甲安埔建設。在東區，江啟臣提出教育投資、交通改善及舊城活化等方向，盼結合大車站計畫與新民街倉庫群活化，推動文化門戶及星光計畫；在南屯，承諾爭取國際球隊、球星及賽事進駐國際足球園區。

何欣純昨天則從沙鹿陳怡潔、大甲吳中源、神岡周永鴻的競總成立活動，一路趕往后豐地區蔡怡萱及霧峰李天生的成立大會。她表示，台中縣市合併升格十六年，區域均衡發展仍有努力空間，未來將以交通建設、六星級社會福利及地方產業發展為施政重點，讓資源深入各行政區。

何欣純說，海線交通是地方發展的重要基礎，將加速推動捷運藍線、橘線及海線鐵路雙軌高架化，並爭取大甲國民運動中心、提升觀光及產業投資。針對潭雅神地區，她提出推動神岡都市計畫、豐科軸線及捷運路網建設，並承諾落實公托倍增、育兒補助及擴大敬老愛心卡使用等政策。

此外，颱風薔琵帶來強風，江啟臣與市議員黃馨慧合體的巨型看板倒塌，砸損七輛轎車。黃馨慧當時接受媒體訪問，表示正在處理後掛斷電話，引發議論。黃馨慧事後說明，團隊獲報後立即會同廠商到場處置，調派吊車排除看板，以免損害擴大，同時確保周邊道路及民眾安全，後續將清理現場並處理車主損害賠償。