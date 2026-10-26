彰化白營誓師砲火猛 藍要角助攻

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
台灣民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨彰化縣長參選人魏平政（中）相見歡。記者簡慧珍／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨彰化縣長參選人魏平政（中）相見歡。記者簡慧珍／攝影

民眾黨彰化縣議員吳韋達昨與四名彰化市民代表參選人舉行聯合問政服務團隊誓師大會，藍營、無黨籍要角到場助講。民眾黨主席黃國昌砲火猛攻民進黨縣長參選人陳素月缺席立院表決長者免健保費提案，陳素月回應，藍白未經協商就逕付二讀，不支持違憲法案。

2026九合一選舉

民眾黨今年在彰化推十八名參選人，包括五名議員及十三名鄉鎮市民代表參選人，目標持續扎根地方經營。爭取連任的吳韋達昨會同彰化市代參選人董立凱、郭凱倫、林亞軒、薛方壹舉行聯合問政服務誓師大會，參選縣長的國民黨魏平政與無黨籍邱建富都到場站台，也盼爭取白營選票支持。

王惠美助講，稱讚吳韋達留學荷蘭，學有專精，在交通、教育和地方環境都提出具體建議，是一名能提出問題也能給建言的優質民代。王還拉起吳韋達等人手高喊「凍蒜」，相挺誠意十足。

黃國昌說，看到王惠美縣長稱讚吳韋達，代表的是吳在議會裡問政有理有據，還會透過ＡＩ分析針對彰化基礎建設提出具體建議，籲選民用最高票把吳韋達留在彰化縣議會。

黃國昌也將砲口對準民進黨，提到民眾黨推動老人福利法修法，卻遭民進黨用網軍、媒體抹黑；他強調，修法不會影響健保基金水位，也不會增加年輕人的負擔，反而是減緩三明治家族的壓力，並指陳素月政見主張免繳老人健保費，卻在立院表決時缺席這項法案。

陳素月回應，她推的六十五歲以上長者免健保費，基本上內容與民眾黨推動的修正案相同，她如果當選縣長有行政權，會用縣長職權實施這項福利；至於民眾黨和國民黨未經立法院協商就逕付二讀，以粗暴手法通過老人福利法修正案，既違憲又違反預算法，她不會支持違憲違法的法案。

2026九合一選舉 白營 彰化 吳韋達 陳素月

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