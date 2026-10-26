行程滿檔！張善政跨黨派站台 細數政績

颱風假結束，桃園市長藍綠陣營緊鑼密鼓啟動選舉行程。爭取連任的國民黨張善政昨連跑七場選舉行程，除了細數捷運建設等多項成果，也強調政績不應遭選舉抹黑；民進黨黃世杰則趕四場議員競總成立大會，盼入主市府解決市政問題，以年輕團隊改變官僚作風。

張善政昨南北桃園奔波往返，接連出席同黨黃敬平、楊朝偉、舒翠玲與無黨籍李家興、謝美英、段林淑婷的競總成立活動，並成立楊梅區競選總部，展現跨黨派輔選實力。他到平鎮區替黃敬平站台時，特別感謝黃上電視節目為市府政策辯護、澄清抹黑，讓人感覺「雪中送炭」，心裡充滿感動。

「因為選舉的關係，市府做了很多事情都被講成壞事。」張善政嘆，願意說藍營好話的人太少，他細數過去四年政績，包括龍科三期迎回台積電，山仔頂重劃區可望承接科技產業就業人口的居住需求；平鎮車站後站與捷運橘線規畫預計年底送交通部審查，並將繼續推動平鎮高中南側開發案。

張善政接著和議長邱奕勝等人到中壢區，出席爭取連任的謝美英競總成立大會；張善政致贈謝美英蒜頭祝賀「凍蒜」，謝美英回贈張善政蘿蔔象徵「好彩頭」，互相鼓勵爭取連任成功。張善政也提到，捷運綠線延伸中壢工程機電標及土建標均已完成發包，並肯定謝美英協助推動富台國小遷校。

民進黨提名的黃世杰把握假日連赴中壢、蘆竹、龜山與桃園區，出席同黨議員彭俊豪、李宗豪、黃家齊與議員參選人胡家智競選總部成立大會。黃世杰強調，桃園需要的是一個更有效率、更會傾聽地方的市府，他會與桃園隊議員全力衝刺，與市民一同讓桃園重新動起來。

黃世杰到蘆竹區出席胡家智競總成立活動時，還提到蘆竹正值發展關鍵期，捷運綠線通車在即，除場站周邊設施要加速到位，大眾運輸接駁及公車路線更應翻新，告別幽靈公車；停車、公園、托育及教育問題都要加速解決，盼讓胡家智進議會、自己進市府，以年輕團隊改變官僚作風。