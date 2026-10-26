韓國瑜批政院不副署 讓民主「腎虛」
立法院長韓國瑜昨為國民黨松山信義區議員參選人許原榮站台時，火力全開，砲轟執政黨大罷免、行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，需要「六味地黃丸」，期盼讓更多正派政治人物當選。
許原榮為立法院長韓國瑜辦公室主任，也擔任前立委費鴻泰辦公室主任，昨競選總部成立，台北市長蔣萬安因視察災後復原狀況無法到場，但多位藍營大咖包含韓國瑜、費鴻泰、台北市前市長郝龍斌、媒體人趙少康等人均到場助陣。
韓國瑜壓軸登場，一上台先大讚許原榮廿多年來為松山信義選民做牛做馬，而非作威作福，從費鴻泰助理到擔任他的辦公室主任，永遠心繫民眾，盼大家能夠支持。
話鋒一轉，韓國瑜也將砲口對準中央，韓表示，台灣民主現在很多地方已經開始漏水，他快七十歲，過去中國人到這年紀腎不好就要吃「六味地黃丸」，「我現在該吃了，看看台灣民主政治的發展，感覺也要吃六味地黃丸」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。