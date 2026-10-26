韓國瑜批政院不副署 讓民主「腎虛」

首都市長選舉，台北市長蔣萬安迎戰民進黨參選人沈伯洋，面對執政黨大量資源，還有網路鋪天蓋地的「認知作戰」，從老鼠之亂到「砍樹」質疑，甚至颱風過後，蔣萬安勘災一舉一動都被放大檢視，一場颱風即破網軍的謠言，反而讓北市的專業做法被看見，民眾需要的終究是專業的城市治理。

2026-10-26 00:00