沈伯洋提市民大道「南北縫合」 蔣：政策不能天馬行空

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉邱書昱劉懿萱郭政芬張策／連線報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出市民大道「南北縫合」引發熱議。沈昨表示，會在兩周後會提出市民大道橋下空間活化方案。台北市長蔣萬安昨回應，過去切開南北問題已排除，提政策不能天馬行空，呼籲沈好好了解台北市。民眾黨創黨主席柯文哲更直言，聽不懂沈在講什麼。

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沈伯洋日前在一場座談會談及台北市廊帶願景，提到市民大道高架道路應思考如何重新縫合城市空間，引發各方爭論。沈伯洋昨稱，當天座談會剛好很多建築師提到「東西的縫合」，他認為南北縫合值得深入討論，也是學術界討論已久的事；沈伯洋也說，南北縫合是台北市政府現有專案，線性公園往台北車站也一直在做「縫合」。

對此，蔣競辦發言人楊沛緰反擊，依沈伯洋邏輯，這項計畫恰恰證明沈口中的南北連通，市府早已提出規畫，並反問沈「究竟要縫合哪一段空間？是要拆除高架道路，還是把市民大道下方的停車場填平？」

國民黨立委王鴻薇則問沈伯洋是開飛機上班嗎？連地圖都看不懂，把疏通交通的高架橋當成阻隔，若依沈伯洋的邏輯，台北市還有新生高、基隆高、建國高等多個高架道路，要不要來個台北大縫合？

王說，跟市政比起來，沈伯洋更喜歡認知作戰，發明一堆名詞來紙上談兵、混淆視聽，結果卻是連地圖都看不懂，把疏通交通的高架橋當成阻隔，出盡洋相。

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 柯文哲

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