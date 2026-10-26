洋流過熱 綠憂促蔣萬安谷底反彈

台北市長選情白熱化，颱風勘災也引發政治攻防。市長蔣萬安前天清樹枝遭青鳥酸作秀，昨到南港視察有志工邀掃樹葉又遭網友批不會掃地，蔣展現風度表示「與專業的第一線相比，不管是清潔隊員或志工夥伴，我確實比不上他們」、「不會在意外界扭曲或各項酸言酸語。」綠營內部擔憂「洋流」過熱，恐讓同情蔣萬安聲量回流。

選戰逼近，沈伯洋掀起「洋流」熱度，卻讓綠營內部繃緊神經。民進黨內擔憂，若「洋流」過熱、過激，恐激起藍白支持者危機感，進而使台北市長蔣萬安「谷底反彈」。綠營設下防火牆、保持戒慎恐懼策略，試圖選戰控溫，嚴防驕兵必敗。

近期多份民調中，沈伯洋與蔣萬安互有勝負，更有民調顯示沈大幅超車逾十個百分點。然而，民進黨追蹤網路聲量與輿情發現，隨著蔣陣營重新整隊強化攻防，蔣萬安負面聲量並未持續上升，正面同情聲量反而開始回流。

民進黨人士指出，數據顯示蔣萬安已落入「谷底」，正處於觸底反彈起點，綠營支持者若過度樂觀，恐讓選情有逆轉風險；尤其，藍營有意仿效大罷免模式，激發支持者產生「大罷免好不容易守下來，台北市若輸掉等於被逆轉」的危機感，屆時對手的投票動能將被徹底激發。

薔琵颱風遠離，蔣萬安昨早到災害應變中心聽災後復舊進度，戴著眼鏡一臉疲累，絲毫不鬆懈緊盯後續災後復舊。

前天清潔隊長邀蔣萬安幫清樹枝遭網友出征，隊長臉書貼文感到內疚難過，蔣說，颱風來襲期間，基層堅守崗位，第一線相當辛勞，「我們不會在意外界的扭曲或各項酸言酸語，盡全力守護市民安全，以最快速度完成復原工作」。

北市多名議員都反映第一線里長心聲，強調先前青鳥不斷攻擊市府修剪樹木，有里長直言「樹木有立即危險，當然要趕快修剪」，才能避免颱風造成危害。議員李明賢指出，此次薔琵為內湖帶來十三級強風，因有處理褐根病的樹，才能減少強風樹倒災情。也有人感嘆，綠營的政治鬥爭，不只打擊基層士氣，也危害市政運作與公共利益。

蔣萬安強調，第一線同仁壓力大，對的事情要堅持，市府會依照相關規範落實路樹修剪。

沈伯洋昨到竹市偕民進黨新竹市長參選人莊競程車掃，沈表示，蔣萬安從颱風前一天就坐鎮指揮中心十分辛苦，救災沒有藍綠之分，不應將焦點放在政治攻防，樹木如何處理，清潔隊也有相關規範，應予以尊重。