蔣今設競總…三子再合體 在野大團結

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

距離投票剩卅三天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，不僅台中市長盧秀燕「燕子」、立法院長韓國瑜「禿子」、新北市長侯友宜「漢子」再度「三子合體」，北北桃宜竹等藍白縣市長及參選人也將串連營造團結氣勢，民眾黨主席黃國昌預計也會出席，象徵在野攜手對抗民進黨龐大國家資源的制衡力量集結。

2026九合一選舉

蔣萬安號召大家今天穿上白色，一起為善良發聲、為安定團結。蔣萬安競選辦公室昨也公布新人事，由國民黨立委葛如鈞擔任「SI總幹事」，主打運用人工智慧（AI）及超級智慧（SI）推廣市政；立委牛煦庭則出任文宣總幹事，強化選戰宣傳。

蔣萬安競辦與「風向株式會社」總監韋淳祐昨發布「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，讓玩家沿行道樹巡邏，辨識並清除感染褐根病病樹；遊戲中玩家須排除「青鳥造謠阻撓」關卡，被外界解讀是暗諷先前攻擊北市砍樹謠言。

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊日前則推出「HEART，政策島」網站，結合遊戲互動，藉此讓玩家了解沈伯洋的政見內容，儘管提出的政見遭諷稱九成以上蔣市府都已在做，但打破傳統選戰手法，在網路上引起不少話題。

藍綠雙方陣營此次都展現以科技宣傳政見新模式。

沈伯洋在颱風期間推出「Debug松」、號召科技人才參與黑客松，葛如鈞強調黑客松並非新概念，蔣萬安過去四年已舉辦九場黑客松，累積超過三千人報名，此外，蔣萬安八日公布台北AI園區構想時，就運用AI技術、以3D呈現政策。他認為，運用科技呈現政策、結合網路與市民溝通，蔣市府過去就在作。

牛煦庭說，蔣萬安過去太投入市政，少了些心機，接下來將透過不同方式，讓市民回歸理性、客觀檢視兩位台北市長參選人的能力。

蔣萬安昨晚在臉書表示，這場選舉，不只是選擇一位市長，更是決定台北未來要走的方向，「我們相信，善良不應被辜負，努力不該被抹殺」。

總幹事羅智強表示，蔣萬安今競總成立，象徵要為人民找回傳統、正派、善良力量；也是民主制衡的重新凝結再出發；更是選戰最後關鍵，在野迎戰國家資源「人格毀滅戰」的全面反擊開始。

蔣萬安競總昨提前對外開箱，競總主題緊扣蔣競選口號「台北安可」、「市民主場」，設有與市民互動的應援與同樂區。其中「安可應援區」是以棒球場布景呼應「市民主場」概念，搭配應援小物，營造一起為台北加油的熱情氛圍。

今競總成立，除三子合體，桃園市長張善政、新北市長參選人李四川、、宜蘭縣長參選人吳宗憲也會串聯，另有新竹市長高虹安與白營要角出席，展現在野大團結的決心。

2026九合一選舉 蔣萬安 韓國瑜 盧秀燕 黃國昌 競選總部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安受邀搬樹救災、綠譏擺拍 藍議員：沈會拒絕嗎？

謝龍介競總延期 與禿子、漢子、燕子再喬合體！綠陳亭妃偕同黨議員催票

競總成立大會前…網傳學生被叫返校掃地？ 蔣萬安競辦駁斥

蔡易餘聯合競總插旗嘉義六腳 吳品叡今邀藍白主席站台

相關新聞

輔選行程比體力 賴瑞隆單日4場、柯志恩8場

選戰倒數，高雄市藍綠議員昨天多人成立競選總部，國民黨市長參選人柯志恩、民進黨市長參選人賴瑞隆全力站台助講；柯志恩昨天與民眾黨秘書長周榆修同台，喊話「藍白要合」、「新潮流不倒、高雄不會好」。高雄市長陳其邁則扮演「母雞」，喊話票投賴瑞隆、議會過半。

蔣今設競總…三子再合體 在野大團結

距離投票剩卅三天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，不僅台中市長盧秀燕「燕子」、立法院長韓國瑜「禿子」、新北市長侯友宜「漢子」再度「三子合體」，北北桃宜竹等藍白縣市長及參選人也將串連營造團結氣勢，民眾黨主席黃國昌預計也會出席，象徵在野攜手對抗民進黨龐大國家資源的制衡力量集結。

洋流過熱 綠憂促蔣萬安谷底反彈

台北市長選情白熱化，颱風勘災也引發政治攻防。市長蔣萬安前天清樹枝遭青鳥酸作秀，昨到南港視察有志工邀掃樹葉又遭網友批不會掃地，蔣展現風度表示「與專業的第一線相比，不管是清潔隊員或志工夥伴，我確實比不上他們」、「不會在意外界扭曲或各項酸言酸語。」綠營內部擔憂「洋流」過熱，恐讓同情蔣萬安聲量回流。

沈伯洋提市民大道「南北縫合」 蔣：政策不能天馬行空

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出市民大道「南北縫合」引發熱議。沈昨表示，會在兩周後會提出市民大道橋下空間活化方案。台北市長蔣萬安昨回應，過去切開南北問題已排除，提政策不能天馬行空，呼籲沈好好了解台北市。民眾黨創黨主席柯文哲更直言，聽不懂沈在講什麼。

新聞眼／頂住壓力 為所當為破除造謠

首都市長選舉，台北市長蔣萬安迎戰民進黨參選人沈伯洋，面對執政黨大量資源，還有網路鋪天蓋地的「認知作戰」，從老鼠之亂到「砍樹」質疑，甚至颱風過後，蔣萬安勘災一舉一動都被放大檢視，一場颱風即破網軍的謠言，反而讓北市的專業做法被看見，民眾需要的終究是專業的城市治理。

韓國瑜批政院不副署 讓民主「腎虛」

立法院長韓國瑜昨為國民黨松山信義區議員參選人許原榮站台時，火力全開，砲轟執政黨大罷免、行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，需要「六味地黃丸」，期盼讓更多正派政治人物當選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。