蔣今設競總…三子再合體 在野大團結

距離投票剩卅三天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，不僅台中市長盧秀燕「燕子」、立法院長韓國瑜「禿子」、新北市長侯友宜「漢子」再度「三子合體」，北北桃宜竹等藍白縣市長及參選人也將串連營造團結氣勢，民眾黨主席黃國昌預計也會出席，象徵在野攜手對抗民進黨龐大國家資源的制衡力量集結。

蔣萬安號召大家今天穿上白色，一起為善良發聲、為安定團結。蔣萬安競選辦公室昨也公布新人事，由國民黨立委葛如鈞擔任「SI總幹事」，主打運用人工智慧（AI）及超級智慧（SI）推廣市政；立委牛煦庭則出任文宣總幹事，強化選戰宣傳。

蔣萬安競辦與「風向株式會社」總監韋淳祐昨發布「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，讓玩家沿行道樹巡邏，辨識並清除感染褐根病病樹；遊戲中玩家須排除「青鳥造謠阻撓」關卡，被外界解讀是暗諷先前攻擊北市砍樹謠言。

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊日前則推出「HEART，政策島」網站，結合遊戲互動，藉此讓玩家了解沈伯洋的政見內容，儘管提出的政見遭諷稱九成以上蔣市府都已在做，但打破傳統選戰手法，在網路上引起不少話題。

藍綠雙方陣營此次都展現以科技宣傳政見新模式。

沈伯洋在颱風期間推出「Debug松」、號召科技人才參與黑客松，葛如鈞強調黑客松並非新概念，蔣萬安過去四年已舉辦九場黑客松，累積超過三千人報名，此外，蔣萬安八日公布台北AI園區構想時，就運用AI技術、以3D呈現政策。他認為，運用科技呈現政策、結合網路與市民溝通，蔣市府過去就在作。

牛煦庭說，蔣萬安過去太投入市政，少了些心機，接下來將透過不同方式，讓市民回歸理性、客觀檢視兩位台北市長參選人的能力。

蔣萬安昨晚在臉書表示，這場選舉，不只是選擇一位市長，更是決定台北未來要走的方向，「我們相信，善良不應被辜負，努力不該被抹殺」。

總幹事羅智強表示，蔣萬安今競總成立，象徵要為人民找回傳統、正派、善良力量；也是民主制衡的重新凝結再出發；更是選戰最後關鍵，在野迎戰國家資源「人格毀滅戰」的全面反擊開始。

蔣萬安競總昨提前對外開箱，競總主題緊扣蔣競選口號「台北安可」、「市民主場」，設有與市民互動的應援與同樂區。其中「安可應援區」是以棒球場布景呼應「市民主場」概念，搭配應援小物，營造一起為台北加油的熱情氛圍。

今競總成立，除三子合體，桃園市長張善政、新北市長參選人李四川、、宜蘭縣長參選人吳宗憲也會串聯，另有新竹市長高虹安與白營要角出席，展現在野大團結的決心。