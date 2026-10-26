嘉縣「擺脫明文規定」 鄭麗文、黃國昌齊挺吳品叡

聯合報／ 記者李宗祐袁志豪／連線報導
嘉義縣長參選人吳品叡在競選總部成立大會致詞，談及走訪基層受到鄉親關懷，一度哽咽、眼角泛淚，感謝各界支持。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡在競選總部成立大會致詞，談及走訪基層受到鄉親關懷，一度哽咽、眼角泛淚，感謝各界支持。記者李宗祐／攝影

在野大聯盟共推的無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡昨成立競選總部，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌先後站台喊「擺脫明文規定」；對手民進黨參選人蔡易餘連跑五場議員竟總成立大會，表示縣政推動從中央、縣府、議會到各鄉鎮市公所攜手合作。

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吳品叡競總舞台兩側掛上「十八加一為嘉義勇敢一次」、「改變，從這裡開始」的標語。現場支持者揮舞紫色充氣加油棒，她說，提出六大政見方向，將推動長輩健保費補助、敬老卡升級、提高生育津貼、擴大公共托育服務，以及推動社會住宅、青年就業、ＡＩ教育、農產品行銷與智慧防災。

鄭麗文致詞說，嘉縣如何擺脫「明文規定」走出屬於自己的道路？不應是被某個家族、某個人所壟斷，要改造成一個不一樣的嘉縣，國民黨不缺席、無條件，只有全力支持吳品叡，希望縣民團結支持；黃國昌質疑前立委陳明文涉及養豬場補助等爭議，希望吳品叡成為嘉義縣的大家長，讓改變從這裡開始。

國民黨南市長參選人謝龍介、民眾黨嘉市長參選人張啓楷也與吳品叡同框，呈現嘉嘉南跨縣市選戰合作。

蔡易餘昨連趕黃榮俊、江佩曄、何文華、孫維聰、曾亮哲的縣議員競總成立大會，他說，縣政推動不是靠縣長一個人，從中央、縣府、議會到各鄉鎮市公所，都需要攜手合作，讓每一項建設、每一筆預算順利推動。

此外，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷昨與市長黃敏惠為黃的姪子、市議員參選人黃政融成立競總站台，黃敏惠當場表態「我唯一支持張啓楷」，盼他接棒延續市政建設。

民進黨嘉市長參選人王美惠則與立委蔡其昌聯手為蔡的子弟兵、市議員參選人曾奕豪站台，蔡其昌也力挺王美惠說，她為地方爭取建設時「丹田很有力」，未來可與中央合作推動嘉義發展。

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