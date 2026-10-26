雲林張嘉郡、劉建國 老人福利政策過招

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣長參選人張嘉郡（中）成立醫事團體後援會，拋出十大醫療旗艦政見，守護雲林人健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡（中）成立醫事團體後援會，拋出十大醫療旗艦政見，守護雲林人健康。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長選戰藍綠拉抬聲勢，國民黨參選人張嘉郡接連成立醫事團體後援會、身障團體後援會，提出打造具有雲林特色的非都會型「全齡健康照護網」；民進黨參選人劉建國昨成立水林及口湖競選總部，他表示雲林產業尤其海線的發展不能再慢，要「贏回雲林」。

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張嘉郡的醫師團體後援會由雲林診所協會理事長林嘉祈擔任後援會會長，她提出十大旗艦政見，包括未來以廿鄉鎮市的衛生所為健康服務入口，整合門診、遠距專科、健康篩檢、長照轉介，還有推動「雲林營養照護三點○」、建立常態性的醫事團體溝通平台等。

張嘉郡成立身障團體後援會則提四大身障平權政策，涵蓋敬老卡福利、生活照顧、就業培力、無障礙環境改善，允諾當選會推動身障朋友提前至六十歲享有敬老卡福利、擴大敬老卡與愛心卡點數使用範圍等。

劉建國（中）昨天分別在水林鄉和口湖鄉成立競總，並拋出多項福利和產業發展政見，要選民齊心再勇敢一次讓雲林動起來。圖／劉建國競總提供
劉建國（中）昨天分別在水林鄉和口湖鄉成立競總，並拋出多項福利和產業發展政見，要選民齊心再勇敢一次讓雲林動起來。圖／劉建國競總提供

劉建國上午和同黨水林鄉長參選人陳文正成立聯合競總，下午成立口湖鄉競總，立委莊瑞雄、吳琪銘及競選總督導蘇治芬到場站台助講，展現團結氣勢，他指出，嘉縣如今又提出爭取「嘉科三期」，反觀雲林「大北港科技產業園區」多年來名稱與規畫多次調整，如今呢？將爭取產業進駐，讓下一代看見故鄉的未來。

劉建國於口湖競總成立大會則以改善農漁民生計、老人福利、偏鄉交通等為訴求，包括「幸福小黃二點○」、擴大老人愛心卡功能等，全面提升長輩福利。

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