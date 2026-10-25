聽新聞
0:00 / 0:00

台北市長選舉將辯論 吳宗憲請沈伯洋幫忙問林國漳：為何不敢辯論

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙首度幫吳宗憲站台力挺，吳宗憲再邀請對手林國漳政策辯論。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙首度幫吳宗憲站台力挺，吳宗憲再邀請對手林國漳政策辯論。記者戴永華／攝影

台北市長選舉即將在31日展開辯論，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天表示，北市選舉在研議辯論過程中，沈伯洋一度說蔣市長不敢辯論，這完全是造謠；他反倒請沈伯洋，要不要幫忙問問宜蘭的林國漳律師「為什麼不敢辯論」？

2026九合一選舉

吳宗憲說，最近有人問他如果「洋流」來宜蘭怎麼辦？沒關係，我們就把他「憲（限）流」，吳宗憲的憲，不要讓他變洋流；沈伯洋曾講過一句造謠的話，說蔣萬安市長不敢辯論，可是蔣萬安講過很多次，辯論沒關係。

他反問現場民眾，到底是誰最不敢辯論？是宜蘭林國漳律師啦！吳宗憲說，林國漳在登記參選前，曾經答應記者公會要辯論，後來林律師又說等登記結束後再辯論，結果登記後，林律師也一樣不願辯論，沈伯洋「要不要出來幫我講一句話？」問問林大律師為什麼不敢辯論？哪裡不敢辯論？

吳宗憲說，對手曾經批評他所提出的政見，後來卻一個個都拿去「抄」，對手又說他都沒有講政策，好啊，那就用政策來辯論，到底是誰經不起檢驗？是誰不敢公開辯論？

吳宗憲說，選擇候選人要看學歷、經歷、執行力及操守，他唸過三個碩士，兩個博士候選人，所學涵蓋法律、工程、公共衛生，他當過檢察官及法制局長，目前是立委，行政、立法、司法都走過，大家看他過去的表現有能力、執行力及清廉操守。

他批評，賴清德政府帶領下，台灣充斥造謠爭吵，這次選舉中，綠營也一再對他的祖籍、他人同名同姓案件等大肆抹黑，「新潮流治國不行、政策不行，但是很會選舉，講不贏就搬出司法處理；這不是我們要的社會，人民要的是安居樂業！」

吳宗憲強調，自己面對質疑，直球對決；反觀林國漳，外界質疑他與新潮流陳金德關係、公股肥貓及投資的半導體公司「賺紅錢」，林全部「已讀不回」，反而把公開的資料檢視說成「抹黑」並揚言提告；這樣的人當縣長，未來是否也已讀不回漠視縣民聲音？

吳宗憲感謝鄉親認同接納，以前他是一個人走，現在有一群人陪著他走，就像這次各界努力讓宜蘭安全度過颱風侵襲，僅受少數傷害，這就是團結的重要；他拜託大家拋下自己想法，縣長選舉如果沒有贏，就算選上鄉鎮市長或議員也不好做，所以縣長選舉一定要贏，大家團結共同打造民主聖地2.0，讓宜蘭再次偉大。

台北市長選舉即將展開辯論，宜蘭縣長候選人吳宗憲請台北市長候選人沈伯洋幫忙問林國漳：為何不敢辯論？記者戴永華／攝影
台北市長選舉即將展開辯論，宜蘭縣長候選人吳宗憲請台北市長候選人沈伯洋幫忙問林國漳：為何不敢辯論？記者戴永華／攝影

支持者爭相與吳宗憲合影。圖／吳宗憲競辦提供
支持者爭相與吳宗憲合影。圖／吳宗憲競辦提供

很多人拿出「憲」帽，請吳宗憲幫忙簽名。圖／吳宗憲競辦提供
很多人拿出「憲」帽，請吳宗憲幫忙簽名。圖／吳宗憲競辦提供

吳宗憲感謝鄉親的認同與接納，以前他是一個人走，現在有一群人陪著他走，大家團結拚贏勝選，共同打造民主聖地2.0，讓宜蘭再次偉大。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲感謝鄉親的認同與接納，以前他是一個人走，現在有一群人陪著他走，大家團結拚贏勝選，共同打造民主聖地2.0，讓宜蘭再次偉大。圖／吳宗憲競辦提供

林國漳 沈伯洋 辯論 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公辦政見會李四川勾選辯論 發言人江怡臻：看蘇巧慧敢不敢接招

影／謝龍介為議員站台 演講完突又回頭…怒批陳亭妃不敢這件事

洋流衝擊…北市藍綠小雞不懼對決 謹慎應戰

蔣萬安受邀搬樹救災、綠譏擺拍 藍議員：沈會拒絕嗎？

相關新聞

蘇清泉稱「縣長沒小孩，可憐」 周春米團隊譴責要求道歉

國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉今天上午在枋寮鄉德興宮前舉辦廟口開講，提到育兒政策時竟脫口說出「縣長沒有小孩，可憐，不知道養孩子及教育小孩的辛苦」，引發爭議，對此爭取連任周春米競選團隊表達嚴正譴責，要求蘇清泉及國民黨正式道歉。

影／謝龍介為議員站台 演講完突又回頭…怒批陳亭妃不敢這件事

國民黨台南市長參選人謝龍介今天為大北門區市議員陳昆和競選總部成立站台，原本演講結束後必須趕行程離開，突然又想到「忘了講一件事」，又再拿起麥克風講了1分鐘，原來是他忘了告訴大家，他要批評民進黨對手陳亭妃不敢參加辯論。

影／空拍圖曝光！沈伯洋、莊競程合體南寮 爆滿人潮擠翻現場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮，與新竹市長參選人莊競程合體放風箏、與民眾互動。活動現場湧入大批民眾，從高處俯瞰，南寮海邊人潮密密麻麻，幾乎擠滿廣場與市集周邊，現場人山人海、盛況空前。

輔選行程比體力 賴瑞隆單日4場、柯志恩8場

選戰倒數，高雄市藍綠議員昨天多人成立競選總部，國民黨市長參選人柯志恩、民進黨市長參選人賴瑞隆全力站台助講；柯志恩昨天與民眾黨秘書長周榆修同台，喊話「藍白要合」、「新潮流不倒、高雄不會好」。高雄市長陳其邁則扮演「母雞」，喊話票投賴瑞隆、議會過半。

蔣今設競總…三子再合體 在野大團結

距離投票剩卅三天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，不僅台中市長盧秀燕「燕子」、立法院長韓國瑜「禿子」、新北市長侯友宜「漢子」再度「三子合體」，北北桃宜竹等藍白縣市長及參選人也將串連營造團結氣勢，民眾黨主席黃國昌預計也會出席，象徵在野攜手對抗民進黨龐大國家資源的制衡力量集結。

洋流過熱 綠憂促蔣萬安谷底反彈

台北市長選情白熱化，颱風勘災也引發政治攻防。市長蔣萬安前天清樹枝遭青鳥酸作秀，昨到南港視察有志工邀掃樹葉又遭網友批不會掃地，蔣展現風度表示「與專業的第一線相比，不管是清潔隊員或志工夥伴，我確實比不上他們」、「不會在意外界扭曲或各項酸言酸語。」綠營內部擔憂「洋流」過熱，恐讓同情蔣萬安聲量回流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。