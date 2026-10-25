台北市長選舉將辯論 吳宗憲請沈伯洋幫忙問林國漳：為何不敢辯論

台北市長選舉即將在31日展開辯論，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天表示，北市選舉在研議辯論過程中，沈伯洋一度說蔣市長不敢辯論，這完全是造謠；他反倒請沈伯洋，要不要幫忙問問宜蘭的林國漳律師「為什麼不敢辯論」？

吳宗憲說，最近有人問他如果「洋流」來宜蘭怎麼辦？沒關係，我們就把他「憲（限）流」，吳宗憲的憲，不要讓他變洋流；沈伯洋曾講過一句造謠的話，說蔣萬安市長不敢辯論，可是蔣萬安講過很多次，辯論沒關係。

他反問現場民眾，到底是誰最不敢辯論？是宜蘭林國漳律師啦！吳宗憲說，林國漳在登記參選前，曾經答應記者公會要辯論，後來林律師又說等登記結束後再辯論，結果登記後，林律師也一樣不願辯論，沈伯洋「要不要出來幫我講一句話？」問問林大律師為什麼不敢辯論？哪裡不敢辯論？

吳宗憲說，對手曾經批評他所提出的政見，後來卻一個個都拿去「抄」，對手又說他都沒有講政策，好啊，那就用政策來辯論，到底是誰經不起檢驗？是誰不敢公開辯論？

吳宗憲說，選擇候選人要看學歷、經歷、執行力及操守，他唸過三個碩士，兩個博士候選人，所學涵蓋法律、工程、公共衛生，他當過檢察官及法制局長，目前是立委，行政、立法、司法都走過，大家看他過去的表現有能力、執行力及清廉操守。

他批評，賴清德政府帶領下，台灣充斥造謠爭吵，這次選舉中，綠營也一再對他的祖籍、他人同名同姓案件等大肆抹黑，「新潮流治國不行、政策不行，但是很會選舉，講不贏就搬出司法處理；這不是我們要的社會，人民要的是安居樂業！」

吳宗憲強調，自己面對質疑，直球對決；反觀林國漳，外界質疑他與新潮流陳金德關係、公股肥貓及投資的半導體公司「賺紅錢」，林全部「已讀不回」，反而把公開的資料檢視說成「抹黑」並揚言提告；這樣的人當縣長，未來是否也已讀不回漠視縣民聲音？

吳宗憲感謝鄉親認同接納，以前他是一個人走，現在有一群人陪著他走，就像這次各界努力讓宜蘭安全度過颱風侵襲，僅受少數傷害，這就是團結的重要；他拜託大家拋下自己想法，縣長選舉如果沒有贏，就算選上鄉鎮市長或議員也不好做，所以縣長選舉一定要贏，大家團結共同打造民主聖地2.0，讓宜蘭再次偉大。

台北市長選舉即將展開辯論，宜蘭縣長候選人吳宗憲請台北市長候選人沈伯洋幫忙問林國漳：為何不敢辯論？記者戴永華／攝影

支持者爭相與吳宗憲合影。圖／吳宗憲競辦提供

很多人拿出「憲」帽，請吳宗憲幫忙簽名。圖／吳宗憲競辦提供