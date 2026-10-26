謝龍介控假民調干預選情 陳亭妃趕場站台邱莉莉

台南市長選舉近日民調呈現藍輸綠超過百分之卅六，國民黨參選人謝龍介昨指控「刻意做假民調貶低對手」，也批民進黨參選人陳亭妃不敢與他辯論；對此，陳亭妃不回應，她昨一連為九名黨籍及泛綠議員參選人競總成立站台，喊話市議會民進黨一定要過半、展現團結的力量。

謝龍介於臉書發布ＡＩ動畫影片，抨擊「刻意做假民調貶低對手，讓對手支持者灰心喪志」，本屆他選市長時，有民調指稱他差百分之四十五點四，最後開票卻只差百分之五點一七，「我們不會投降，台南要改變，讓市民贏一次」。

謝龍介昨先後為拚連任的黨籍市議員方一峰、無黨議員陳昆和競總成立站台，他致詞時提及「要擔任六都市長的人（指陳亭妃）竟不願意辯論」，呼籲應讓台南市民知道，要當市長的人會將台南帶到什麼方向去。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（左一）昨天連趕9場輔選行程，其中出席議長邱莉莉（左二）競選總部成立大會時，呼籲民進黨議員席次一定要過半。記者萬于甄／攝影

陳亭妃昨連趕九場輔選行程，其中，出席南市議長邱莉莉競選總部成立大會致詞時抨擊，在野黨陣營在立法院「拖時間、刁難卡預算」，並非為人民著想，而是讓行政施政難以順利推動，南市議會絕不能出現類似情況，民進黨一定要過半、展現團結的力量。

陳亭妃喊話，賴清德總統給台南三項目標，包含台南要出第一位女市長、民進黨提名議員要全壘打，以及她的市長選舉得票率拚全國第一，唯有達成這三項目標，台南才能成為賴總統最強大的底氣。