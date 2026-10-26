輔選行程比體力 賴瑞隆單日4場、柯志恩8場

選戰倒數，高雄市藍綠議員昨天多人成立競選總部，國民黨市長參選人柯志恩、民進黨市長參選人賴瑞隆全力站台助講；柯志恩昨天與民眾黨秘書長周榆修同台，喊話「藍白要合」、「新潮流不倒、高雄不會好」。高雄市長陳其邁則扮演「母雞」，喊話票投賴瑞隆、議會過半。

昨天國民黨、民進黨高雄市議員多人成立競選總部，柯志恩連跑八場，賴瑞隆連跑四場，除國民黨主席鄭麗文下午出席鳳山議員鄭安秝競總成立大會外，高雄市長陳其邁也扮演「母雞」，拉抬賴瑞隆，也為黨籍市議員參選人輔選。

其中，未參與政治的柯志恩丈夫洪德成罕見露臉，扮演妻子「分身」現身市議員李雅靜競總成立大會，不過他似乎太緊張，一上台就誤把立委陳菁徽喊成「陳菁徽議員」，連忙致歉。洪德成說，他平常都在家裡聽老婆講話，「柯志恩講話，你們若聽不懂不要見怪，因為我也常聽不懂」。洪拿柯志恩講話速度很快開玩笑，讓台下哄堂大笑。

柯志恩昨天上午與民眾黨秘書長周榆修同台，周榆修說，高雄要力抗新潮流，「新潮流不倒、高雄不會好」；柯志恩表示，下周二還會與民眾黨主席黃國昌掃街，高雄市長選戰藍白都有共同目標，絕對要合。

賴瑞隆昨天則連跑四場，上午在市議員鄭光峰競總成立大會上與陳其邁同台，陳其邁說，稱台北有沈伯洋，若選上台北市長「台北不得了」，還好高雄未來還有拚的空間，以後賴瑞隆當選要更拚，市長當選，議會過半，延續他第一名的市政成績。

民進黨市議員鄭光峰（中）昨天成立競選總部，高雄市長陳其邁（右）扮演「母雞」和賴瑞隆（左）同台，喊話市長當選，議會過半。記者張議晨／攝影

賴瑞隆說，選舉倒數，除了市長當選外，議會也要拚過半，他會與陳其邁共同力挺議員勝選。小港是他的本命區，希望今年市長選舉，小港區「票開得漂亮，不能漏氣」。

另外，南部反空汙大聯盟昨天會同高雄市森林城市協會，在高雄市政府前上演行動劇，指PM二點五日均值的全台前五大排名全落在高雄，大寮區一年之中有八個月暴露在嚴重空汙下。

環團表示，自二○一一年PM二點五列入空氣品質監測以來，高雄沒有一年達到國家標準，他們要求市長候選人應在十一月八日前簽署承諾書，承諾上任後四年內，將高雄市的PM二點五降到國家空品標準的十二微克，光復高雄的呼吸人權，如未能達標，絕不競選連任。