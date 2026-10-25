蔣萬安幫掃落葉挨轟「擺拍」 地方志工不平嘆：怎麼市長來關心就變演戲？

台北市長蔣萬安今早到南港東明公園視察災後復舊，有志工邀蔣萬安掃把拿拿看，蔣拿起掃把也幫忙清理災後落葉，又遭批評擺拍、作秀。今在場的志工也跳出來嘆，絕對不是因為市長來才出來掃地，更不是擺拍，「人家平常就在做，怎麼市長來關心，就變成了演戲？」

「是不是擺拍，第一線夥伴最清楚。」李明賢今天在臉書提到，他上午陪市長蔣萬安、立委李彥秀前往南港東明了解災後復原進度以及慰問基層志工，結果，卻被部分媒體卻刻意扭曲是作秀、擺拍，「令人痛心」。李說，這些言論不僅是打擊羞辱第一線志工，對市府團隊、對里長復原環境的種種努力，更是極度不公平。

李明賢說，今天東明里長曾漢祺和志工也跟他分享，看到市長來關心，大家其實很高興。沒想到這個畫面卻被攻擊成作秀、擺拍。曾里長和志工們平常就在協助清潔隊、公園處整理環境，每次颱風過後一、兩天，里長一定會發動志工清掃。這些工作，他們一直都在做。

志工們也提到，他們事先根本不知道市長要來，絕對不是因為市長來，才出來掃地，更不是擺拍。這是他們一年裡經常在做的事情。「人家平常就在做，怎麼市長來關心，就變成了演戲？」尤其看到市長來，志工們也表達真的很高興，因為覺得市長關心里民、重視地方，所以也想謝謝市長。這份心情很單純，有這麼難理解嗎？

李說，現場的人感受的是關心，鍵盤俠急著貼上作秀標籤。至少也聽聽里長和志工的心聲吧？李說，他支持蔣萬安市長到現場看災情、聽地方的需要。市長本來就該走進第一線，了解還有哪些問題、需要哪些協助，再帶回去處理、追蹤。

「掃把怎麼拿，可以評論。但一句『擺拍』，連現場認真做事的志工都一起抹煞，對他們公平嗎？」李明賢說，謝謝里長曾漢祺、東明里志工，也謝謝辛苦清理環境的清潔隊員與市府同仁。大家的付出，值得被看見；大家的心聲，也值得被聽見。