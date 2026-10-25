「相信我能贏」沈伯洋指民調只是數字：傾聽市民的聲音最重要

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體專訪時被問到民調領先，是否有信心勝選。沈伯洋說，民調只是數字，不能真正代表選舉結果，能否傾聽市民的聲音才是最重要的，「我相信我能贏」。

沈伯洋接受年代新聞「雅琴看世界」主持人張雅琴中、英文訪問，節目於今晚播出。張雅琴首先提問，「洋流」現象究竟如何形成，是因沈的能力，還是因為民眾不滿現任台北市長蔣萬安。

沈伯洋表示，「洋流」一詞不是自己發明的，是支持者創造的，有2名支持者設計「洋流」海報和飄帶，就這樣傳開了。

沈伯洋說，10月初成立競選總部時，特別詢問設計者是否能授權，經正式採用後，許多支持者便在競總活動上舉起巨大的「台北大洋流」布條，認為這股「洋流」其實始於支持者，自己讓它正式成形，彼此合作一起形成這股溫暖的「洋流」，帶著每個人一起前進，這就是他認為的「洋流」精神。

話鋒一轉，張雅琴問到，但中國對此並不高興，認為沈是在鼓吹台灣獨立，並將沈列入黑名單，若當選台北市長是否直接打臉中國。

沈伯洋說，他在2024年被中國列入「台獨頑固分子」名單，重慶警方緊接著在2025年對他立案調查，中國甚至還找人到台灣跟監他與家人，中國此舉是想讓每個人都害怕，以及干預台灣的地方選舉。

他表示，即便被列入黑名單，仍必須展現勇氣，向社會大眾說「我們不會屈服」。

至於是否打臉中國，沈伯洋表示，參選台北市長不是為打誰的臉，而是因為關心這座城市，想繼續向前進，但若感到害怕或受到恐嚇，那就等於向全世界表示「嘿，我們的市長，將由北京來指定」，但他認為台北市長只能由台北市民選出，所以這不是打臉，更像是一種宣示，這就是民主。

張雅琴追問，若共機共艦持續繞行台灣，上任後是否仍會舉行雙城論壇。

沈伯洋表示，身為台灣人支持自己的城市，所以必須捍衛領土和國家，或許雙城論壇可以成為與對方協商的方式，但若中國仍進行軍演，對他來說是無法接受。

由於沈、蔣民調近來翻轉，張雅琴詢問，沈伯洋大幅領先，是否有信心贏得這場選舉。

沈伯洋認為，民調只是紙上的數字，也像溫度計，但不能真正代表選舉結果，最終勝利仍取決於選票，他仍在等待那一天，且從第1天投入這場選舉時，「我就是來贏的」，現在有些不滿蔣萬安的情緒，但不認為市民真的在生氣，而是在等待某些改變，所以「洋流」才出現。

沈伯洋表示，能否傾聽市民的聲音，對他來說才是最重要的，所以藉由「市長，你給我聽好了」等活動，努力傾聽並提出解方，讓市民感到滿意，「我相信我能贏」。