蔣萬安明競總成立...號召支持者穿「白上衣」挺善良安定、台北進步

選戰倒數34天，台北市長蔣萬安明天競選總部將成立，蔣今晚也在臉書貼文表示號召支持者「台北安可，非你不可」，明天讓我們穿上白色，帶著對台北的期待與信心，一起為善良發聲、為安定團結，讓台北繼續向前。

蔣萬安今天在臉書表示，明天10月26日下午2時，敦化國中，邀請所有市民朋友一起站出來，穿白色上衣，用行動挺善良、挺安定，更挺台北的進步！

「白色，代表著多數市民最單純的期待：一場正面、陽光、乾淨的選舉。」蔣說，雖然面對各種政治攻防與不實指控，但我們始終相信，台北這四年一步一腳印的努力、每一項市政建設的成果，市民朋友都看得見、也感受得到。

蔣萬安也提到，從大巨蛋啟用、輝達總部落腳台北，到捷運建設持續推進；從照顧孩子的成長，到守護長輩的生活。這些城市的進步，不是靠口號，而是靠一步一腳印的努力累積而成。

「這場選舉，不只是選擇一位市長，更是決定台北未來要走的方向。」蔣萬安說，我們相信，善良不應被辜負，努力不該被抹煞。明天，讓我們穿上白色，帶著對台北的期待與信心，一起為善良發聲、為安定團結，讓台北繼續向前！「台北安可，非你不可，我們明天見！」