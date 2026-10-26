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首次同框 林姿妙站台吳宗憲 藍軍士氣大振

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
停職中的宜蘭縣長林姿妙（右）現身吳宗憲造勢會場，站台高呼「吳宗憲、凍選」。記者戴永華／攝影
停職中的宜蘭縣長林姿妙（右）現身吳宗憲造勢會場，站台高呼「吳宗憲、凍選」。記者戴永華／攝影

宜蘭縣長選戰藍綠廝殺激烈，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨辦造勢，停職中的縣長林姿妙現身成為焦點，林肯定吳宗憲爭取建設成績有目共睹，林站台也提振藍軍士氣；民進黨參選人林國漳昨陪行政院長卓榮泰在宜蘭勘災。

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林姿妙是國民黨連任兩屆高票當選的縣長，涉案停職後非常低調，連她任內一手創辦的蘭陽媽祖文化節活動，日前也未見她在第一線遶境，唯有為了長子林宜弘參選羅東縣議員，有陪兒子挨家挨戶拜票。

宜蘭縣長選戰開打以來，林姿妙極少與吳宗憲同框，是否投入輔選吳宗憲，也備受宜蘭政壇關注。

吳宗憲造勢活動進行到一半，林姿妙突然現身，主持人介紹林到場時引起一陣騷動，很多人爭相要拍照，這也是林姿妙首次為吳宗憲站台。立法院長韓國瑜為吳助講時，林姿妙一起上台，韓致詞結束後由林姿妙開講，一旁站著吳宗憲。

林姿妙感謝鄉親選擇相信她，話鋒一轉提到吳宗憲當立委努力爭取建設、打拚認真，呼籲鄉親給吳支持鼓勵。立委王鴻薇高喊「票投吳宗憲，還林姿妙公道」。韓國瑜肯定吳宗憲自我要求高，請大家給吳機會，一定能做出非常好的執政品質。

吳宗憲也為林姿妙抱屈，他說，民進黨執政時期亂賣土地，林姿妙縣長任內完全不賣土地，還債百億元，推動各類公共建設與社會福利，這是之前歷任縣長做不到的，「林姿妙才是真正的好縣長」。最早提出希望高鐵到宜蘭的就是林姿妙，如今獲行政院核定，「有沒有人謝謝她？林姿妙縣長真的委屈了。」

民進黨參選人林國漳昨以行政院政務顧問身分，陪行政院長卓榮泰連跑頭城、礁溪、五結等地，勘查此次薔琵颱風災情，也趕赴多場黨籍議員參選人競總成立大會，凝聚綠軍「宜蘭隊」團結戰力。

卓榮泰昨到宜蘭勘災，指示農業部以從優、從速、從寬原則辦理災害救助，啟動災後復原輔導服務團協助農友儘速復耕，中央與地方攜手合作當農民後盾。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）昨以行政院政務顧問身分，與行政院長卓榮泰一起勘災。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）昨以行政院政務顧問身分，與行政院長卓榮泰一起勘災。圖／林國漳競辦提供

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