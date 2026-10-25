出席游明諺淡水競總成立 蘇巧慧：推淡海科學城串聯北市科打造AI廊帶

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席游明諺淡水聯合競選總部成立大會，現場數千名支持者大喊凍蒜場面熱烈。蘇巧慧表示游明諺雖然是首次參選，但已經累積十年幕僚歷練，真正了解北海岸需求，懇託大家全力支持，讓新北隊在淡水再添一席。

蘇巧慧指出，淡水是台灣很早期就對外開放的重要門戶，擁有豐富的歷史文化與觀光資源，許多景點都是台灣最具代表性的觀光地標。蘇巧慧表示，未來將結合市府資源，邀請淡水地區的大專院校，以及設計、文化、藝術等各領域人才共同參與城市改造，全面提升淡水在地的街道景觀，讓年輕人有發揮創意的舞台，也讓更多遊客願意走進淡水，帶動地方商機。

除了觀光升級，蘇巧慧強調未來也要把產業、資金與人才留在新北，將全力推動淡海科學城，串聯北士科、內科及南港軟體園區，打造完整的AI科技產業廊帶。蘇巧慧指出，隨著淡江大橋通車，以及淡北道路、淡海輕軌二期等交通建設持續推進，淡水將吸引更多科技企業進駐，讓新北年輕人也能在家鄉找到理想工作。未來也將推動青年育兒宅，試辦最長20年租期，讓年輕人能夠安心生活、成家立業。

蘇巧慧表示，未來將加速推動淡海新市鎮增設區域型教學醫院，完善北海岸醫療資源，讓居民享有更便利的就醫環境。並導入AI智慧交通管理系統，改善交通壅塞問題。為強化淡水地區的供水韌性，將加速推動五萬噸配水池興建及供水管路更新工程，提升供水穩定性，滿足地方人口成長及未來產業發展需求。未來將與游明諺和淡水的議員們攜手合作，從產業發展、醫療照顧、交通建設到基礎設施全面提升，讓淡水及北海岸持續進步，成為更宜居的城市。

蘇巧慧今晚出席游明諺淡水聯合競選總部成立大會。圖／蘇巧慧競辦提供