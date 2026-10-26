鄭麗文基隆助選 喊喚回台灣精神

基隆市長、議員選情白熱化，國民黨主席鄭麗文昨到基隆，火力全開批綠營造謠、撕裂、扯後腿，基隆市民挺過一次又一次罷免，呼籲再次展現基隆人精神，一起拚一定要贏。民進黨童子瑋今天邀北市長參選人沈伯洋助陣，要催出選民的熱情。

基隆市前議長宋瑋莉拚連任昨成立競總，鄭麗文助選要民眾支持宋高票連任，也為競選連任的基隆市長謝國樑及核電公投案拉票。

鄭麗文表示，國民黨散發善良正能量，是台灣真正的價值，反觀民進黨「沒別步」，造謠、撕裂、扯後腿，整天就是要來亂的，國家、市府交給綠營問題會很多。

鄭麗文說，要再一次感謝偉大的基隆市民，挺過了一次又一次罷免，剩卅多天要投票，拜託基隆市民再次拿出基隆人精神，一定要團結、堅定，絕對不能大意，「心頭抓乎定，不怕樹尾做颱風」。

除了幫藍軍參選人催票，鄭也提醒，十一月廿八日有一張公投票，請民眾要支持核電，台灣沒有電就沒有未來。民進黨去年說要把核電廠全部關掉，今年又說要重啟核三，「把人民裝肖維，可以這樣嗎？」

童子瑋昨到國門廣場參加「促咪市集」，他說，這場活動有創造出台北流行文化的氛圍，基隆人需要舞台，小朋友需空間，年輕人需機會。他當基隆市長，一定會讓IP結合基隆港、店家，大力行銷基隆。

童說，昨天市集本來可以搭配「黃阿瑪」水上裝置藝術在基隆港引發熱潮，但黃阿瑪因為颱風「回宮」，預計今天再跟大家相見歡。

沈伯洋今天傍晚將到基隆與童子瑋合體，先在海洋廣場開講，隨後以車隊掃街，再去慶安宮參拜。童子瑋呼籲基隆人一定要出來展現熱情，洋流是一種精神，是一種溫暖狀態，他和沈伯洋會一起談對基隆、台北未來的想像。