大咖站台 韓國瑜挺李四川 就職即上手

新北藍綠兩軍昨在中和尬場，國民黨李四川這方有立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜助陣，中永和一帶老屋多，李表示居住安全是重要課題，將加速推動老屋更新。民進黨蘇巧慧出席與蘇系議員張維倩聯合競總成立，中和過去以精密機械、印刷等傳統產業聞名，蘇說，將協助產業升級，以雙和醫院為核心，推動生技醫療產業發展，也加速都市更新。

李四川出席與議員邱烽堯中和聯合競總成立，侯友宜先登台助講，接近尾聲，韓國瑜與李四川一同進場，現場爆出歡呼聲，氣氛瞬間升溫。

韓國瑜以「圓與方」形容政治人物該有的態度，面對民眾要圓融、客氣，面對事情要方正、堅守原則，他說，李四川若當選，就職第二天就能完全進入狀況，政治人物面前兩條路，「右邊一條路作威作福，左邊一條路做牛做馬」，李四川選擇的是替民眾做牛做馬的一條路，呼籲中和鄉親全力支持。

李四川暢談中和願景，聚焦中和都更及交通。他說，中永和老屋多，須加速推動老屋更新，持續推動中和光復線，改善中和與台北之間交通。

蘇巧慧也進攻中和，和藍軍互別苗頭。蘇指出，她提出六大福利政見，多項聚焦兒童照顧，包括疫苗、門診補助及營養午餐，希望孩子獲得更完善照顧；長輩方面有假牙及敬老卡等福利，減輕中間世代父母的負擔，讓承擔照顧責任的人也能獲得支持。

蘇提出對中和產業發展構想，她說，雙和醫院是教學醫院，是智慧醫療及生技醫療研發中心，將以雙和醫院為核心，結合周邊灰磘一帶工廠、土地及廠房資源，市府協助產業進駐，有機會串聯相關產業鏈，讓中和進一步發展為北台灣生技醫療據點。

中和過去以精密機械、印刷等傳統產業聞名，蘇表示，將協助產業升級，持續完善交通、學校等基礎建設。