競總成立大會前…網傳學生被叫返校掃地？ 蔣萬安競辦駁斥

台北市長蔣萬安明天將在敦化國中舉辦競選總部成立大會，有網友質疑學生假日被喚去打掃。教育局說明，是教練主動帶學生協助颱風後清掃。蔣萬安競辦呼籲，造謠抹黑應適可而止。

蔣萬安競選總部成立大會明天下午將在敦化國中舉行，有網友在社群平台Threads上貼文指出「蔣萬安明敦化國中造勢，學生今疑因此被叫回掃地」。

蔣萬安競選辦公室對此嚴正駁斥並表示，相關指控絕非事實，造謠抹黑應適可而止。經向學校了解得知，是棒球隊學生原本就到校訓練，教練見總務主任正在清理颱風後掉落的樹枝，主動帶學生在練習前幫忙。競選團隊從未要求學校安排學生返校打掃。

台北市教育局說明，教練與學生到校後，見學校正在整理環境，主動詢問協助打掃，並於原訂訓練開始前，帶領球隊學生協助整理約30分鐘，隨後即依原訂安排進行訓練。絕無要求學生在颱風後立即返校打掃，也未另行通知學生專程到校協助整理。

蔣萬安競辦表示，活動場地布置等工作，皆由廠商聘用並支付薪資的人力負責，共請24人打掃，非常感謝教練與學生熱心維護環境，也盼有心人士不要為了選舉，對師生單純、善良之舉做政治攻擊。