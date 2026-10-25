沈伯洋稱防災遊戲「恐嚇」韋淳祐反擊：宣導酒駕害人也叫恐嚇？

台北市長蔣萬安競總與風向株式會社總監韋淳祐推出「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，民進黨台北市長參選人沈伯洋稱遊戲反人性，而且是在恐嚇市民。韋表示，颱風樹倒壓到人，罵公務員砍錯樹；事先清除，罵公務員亂砍樹；做個遊戲說明風險，兼之科普教育，沈伯洋又說是「恐嚇」。

「怎樣做，綠營都覺得不好，這不是情勒，什麼是情勒？假如碰到沈伯洋這種市長，公務員才真的會不想幹！」韋淳祐指出，製作「颱風大作戰：病樹清除隊」是要讓大家理解：樹會生病，有倒塌風險就要專業評估、及時處理。公務員做防颱準備，需要的是支持，不是政治人物扣帽子。

韋說「提醒病樹可能倒塌叫恐嚇，那宣導酒駕會害死人、颱風天別去海邊，也都叫恐嚇？難道不提醒，危險就不存在；不處理，樹就不會倒？」韋淳祐也反問，「沈伯洋委員，尊重專業不是掛在嘴上，更不是專業順你的意才算數。別等出事才問公務員在哪裡，卻在他們做事時，處處找碴。」

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