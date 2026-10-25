聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋稱防災遊戲「恐嚇」韋淳祐反擊：宣導酒駕害人也叫恐嚇？
台北市長蔣萬安競總與風向株式會社總監韋淳祐推出「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，民進黨台北市長參選人沈伯洋稱遊戲反人性，而且是在恐嚇市民。韋表示，颱風樹倒壓到人，罵公務員砍錯樹；事先清除，罵公務員亂砍樹；做個遊戲說明風險，兼之科普教育，沈伯洋又說是「恐嚇」。
「怎樣做，綠營都覺得不好，這不是情勒，什麼是情勒？假如碰到沈伯洋這種市長，公務員才真的會不想幹！」韋淳祐指出，製作「颱風大作戰：病樹清除隊」是要讓大家理解：樹會生病，有倒塌風險就要專業評估、及時處理。公務員做防颱準備，需要的是支持，不是政治人物扣帽子。
韋說「提醒病樹可能倒塌叫恐嚇，那宣導酒駕會害死人、颱風天別去海邊，也都叫恐嚇？難道不提醒，危險就不存在；不處理，樹就不會倒？」韋淳祐也反問，「沈伯洋委員，尊重專業不是掛在嘴上，更不是專業順你的意才算數。別等出事才問公務員在哪裡，卻在他們做事時，處處找碴。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。