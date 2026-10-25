快訊

不斷更新／金鐘61「週末最強大」奪綜藝節目獎

薔琵颱風遠離…高麗菜價格大漲123％ 農糧署解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋稱防災遊戲「恐嚇」韋淳祐反擊：宣導酒駕害人也叫恐嚇？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安競總與風向株式會社總監韋淳祐推出「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，民進黨台北市長參選人沈伯洋稱遊戲反人性，而且是在恐嚇市民。韋表示，颱風樹倒壓到人，罵公務員砍錯樹；事先清除，罵公務員亂砍樹；做個遊戲說明風險，兼之科普教育，沈伯洋又說是「恐嚇」。

2026九合一選舉

「怎樣做，綠營都覺得不好，這不是情勒，什麼是情勒？假如碰到沈伯洋這種市長，公務員才真的會不想幹！」韋淳祐指出，製作「颱風大作戰：病樹清除隊」是要讓大家理解：樹會生病，有倒塌風險就要專業評估、及時處理。公務員做防颱準備，需要的是支持，不是政治人物扣帽子。

韋說「提醒病樹可能倒塌叫恐嚇，那宣導酒駕會害死人、颱風天別去海邊，也都叫恐嚇？難道不提醒，危險就不存在；不處理，樹就不會倒？」韋淳祐也反問，「沈伯洋委員，尊重專業不是掛在嘴上，更不是專業順你的意才算數。別等出事才問公務員在哪裡，卻在他們做事時，處處找碴。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韋淳祐 沈伯洋 酒駕 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蔣萬安幫搬路樹遭酸作秀 沈伯洋：救災不分藍綠、尊重專業

視察災後遭青鳥轟擺拍…陳冠安批：抹黑攻擊就是為打垮蔣萬安

蔣萬安受邀搬樹救災、綠譏擺拍 藍議員：沈會拒絕嗎？

颱風假照常開盤有譜？沈伯洋提議引熱議 營業員出勤成焦點

相關新聞

蘇清泉稱「縣長沒小孩，可憐」 周春米團隊譴責要求道歉

國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉今天上午在枋寮鄉德興宮前舉辦廟口開講，提到育兒政策時竟脫口說出「縣長沒有小孩，可憐，不知道養孩子及教育小孩的辛苦」，引發爭議，對此爭取連任周春米競選團隊表達嚴正譴責，要求蘇清泉及國民黨正式道歉。

影／謝龍介為議員站台 演講完突又回頭…怒批陳亭妃不敢這件事

國民黨台南市長參選人謝龍介今天為大北門區市議員陳昆和競選總部成立站台，原本演講結束後必須趕行程離開，突然又想到「忘了講一件事」，又再拿起麥克風講了1分鐘，原來是他忘了告訴大家，他要批評民進黨對手陳亭妃不敢參加辯論。

影／空拍圖曝光！沈伯洋、莊競程合體南寮 爆滿人潮擠翻現場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮，與新竹市長參選人莊競程合體放風箏、與民眾互動。活動現場湧入大批民眾，從高處俯瞰，南寮海邊人潮密密麻麻，幾乎擠滿廣場與市集周邊，現場人山人海、盛況空前。

蔣萬安明競總成立...號召支持者穿「白上衣」挺善良安定、台北進步

選戰倒數34天，台北市長蔣萬安明天競選總部將成立，蔣今晚也在臉書貼文表示號召支持者「台北安可，非你不可」，明天讓我們穿上白色，帶著對台北的期待與信心，一起為善良發聲、為安定團結，讓台北繼續向前。

出席游明諺淡水競總成立 蘇巧慧：推淡海科學城串聯北市科打造AI廊帶

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席游明諺淡水聯合競選總部成立大會，現場數千名支持者大喊凍蒜場面熱烈。蘇巧慧表示游明諺雖然是首次參選，但已經累積十年幕僚歷練，真正了解北海岸需求，懇託大家全力支持，讓新北隊在淡水再添一席。

競總成立大會前…網傳學生被叫返校掃地？ 蔣萬安競辦駁斥

台北市長蔣萬安明天將在敦化國中舉辦競選總部成立大會，有網友質疑學生假日被喚去打掃。教育局說明，是教練主動帶學生協助颱風後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。