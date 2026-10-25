高雄市三民區12人搶8席議員 黃香菽競總成立大會湧入3千人

高雄市議員第7選區（三民區）12人搶8席，國民黨現任議員黃香菽爭取連任，今天下午在褒忠義民廟舉辦競選總部成立大會，現場湧入3千多名支持者相挺，國民黨副主席李乾龍也到場推薦，另邀請前議長莊啟旺擔任競選總部主委。市長參選人柯志恩呼籲選民支持，讓黃香菽以最高票連任市議員。

黃香菽以「三民起飛」為主軸爭取連任，競選總部成立大會上，立法前院長王金平授戰旗，高雄市長參選人柯志恩、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、正修科大校長龔瑞璋及世界客屬總會副理事長黃桂香等人到場加油打氣。

柯志恩說，黃香菽擔任高市議會國民黨團總召，帶領黨內議員強力監督市政，身兼議題攻防、協調及維繫關係等責任，表現深獲讚賞與肯定，呼籲大家要把支持化為選票，讓黃香菽衝上最高票。

黃香菽表示，高雄車站地面傳統商圈應該要跟地下車站串聯，以帶動周邊整體發展，針對相關工程可能造成的交通影響與居民出入不便，未來將會持續嚴格監督，要求工程如期完成，盡可能降低對鄉親生活的衝擊。此外，活化中都磚窯廠、逐步完善周遭生活機能也是未來要持續努力的方向。

三民區應選8席議員，現任7名議員皆尋求連任，另有回鍋參選的國民黨童燕珍、民眾黨林于凱、泛綠黃淑美，以及林彥、余聖明等5人登記參選。

高雄市議員黃香菽今天舉辦競選總部成立大會，國民黨「KK政線」成員幾乎全員到齊。圖／黃香菽服務處提供

立法院前院長王金平授戰旗給議員黃香菽。圖／黃香菽服務處提供