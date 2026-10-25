送妃妃泰迪熊 陳亭妃北上台中挺何欣純

民進黨台中市長參選人何欣純晚間在霧峰出席市議員李天生競選總部成立大會，與北上相挺的台南市長參選人陳亭妃合體。陳亭妃送上象徵第一名的妃妃泰迪熊，還帶來台南後壁蝴蝶蘭，祝福何欣純帶著幸運泰迪熊走遍大台中，兩人一起全力衝刺，讓台中、台南好事成雙、共同迎向勝利。

何欣純今天連跑5場議員競選總部成立大會，晚間來到霧峰德泰夜市，雖然已經講到聲音沙啞，仍熱情向鄉親問候，市議員陳雅惠等人也到場相挺。何欣純說，霧峰是民主聖地，也是自己從政起步的重要地方，感謝鄉親一路栽培與支持，回到熟悉的家鄉，更要與李天生一起為大里霧峰的未來打拚。

她說，自己是土生土長的屯區女兒，過去在大里霧峰擔任3屆議員，即使擔任立委後選區轉為大里太平，對霧峰的關心與服務始終沒有間斷，也持續與李天生共同協助水土保持及農民需求。服務不分區，也不分顏色，鄉親生活中碰到的問題，都要用心協助解決。未來若有機會擔任市長，會秉持同樣的初心，不分藍綠照顧所有市民，讓屯區女兒為大台中承擔更多責任。

何欣純說，認真做事的議員需要鄉親用選票肯定，不能因為看好就大意，票票入匭才算數。11月28日每一張選票都很重要，懇託大家把支持化為行動，邀請親朋好友共同相挺，讓李天生順利連任，也讓屯區女兒有機會服務大台中。