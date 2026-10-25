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「韓流」席捲宜蘭鄉親相挺 韓國瑜：吳宗憲是自我要求高的好縣長
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天舉行溪南造勢大會，立法院長韓國瑜、縣長林姿妙、立委王鴻薇等大咖到場力挺。韓國瑜稱讚吳宗憲是「包青天」縣長，尤其對自我要求甚高，他向鄉親掛保證，請大家給吳宗憲機會，一定會做出非常好的執政品質。
「辣個男人」韓國瑜一現身，全場歡聲雷動，從進場到離場尖叫聲與鎂光燈不斷，吸引超過5千名鄉親力挺。韓站台致詞時大讚宜蘭人正直善良、面對困難永不低頭，因此被號稱為「台灣的民主聖地」，宜蘭風光秀麗、農漁產業豐富，每年舉辦大型活動更吸引爸媽喜歡帶孩子來宜蘭。
針對網路有人貼文「吳宗憲對自己的紀律超乎常人！當檢察官月結百餘件案子，還能進修攻讀碩博士，而且吳宗憲辦理的案件被法院定罪是百分百，辦案與學習認真」。韓國瑜指出，吳宗憲有20年檢察官歷練，專辦貪污、黑金等重案，吳對自己的要求甚高，一面擔任檢察官，還能夠一面修了三碩士、兩博士候選人的學歷。
韓國瑜說，吳宗憲不管擔任檢察官或擔任立委的表現有目共睹，在地方上服務鄉親傾聽民意、貫徹執行，呼籲鄉親給吳宗憲機會，如果吳能夠擔任縣長，一定會以最高標準要求自己與做好縣政，會做一位「包青天縣長」。
韓國瑜提到宜蘭身心障礙者三萬兩千人、中低收入戶四千四百戶，吳宗憲有能力又溫暖，請鄉親讓好人出頭、優秀的人來帶領宜蘭，吳宗憲會心懷感恩，並且用表現來回報，優秀的民眾與選民支持優秀的縣長、優秀的縣長全力服務宜蘭回饋大家，打造民主真善美的循環。
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