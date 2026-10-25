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李四川戴蝙蝠帽發糖果遭萌孩包圍 拋大型室內親子館政見

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川戴著小蝙蝠帽入場，沿途發送糖果。記者張策／攝影
李四川戴著小蝙蝠帽入場，沿途發送糖果。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋競選總部舉辦萬聖節親子活動，戴著小蝙蝠帽現身，沿途發糖果、與親子合影，受到不少家長與小朋友熱情包圍，甚至準備上台時又被團團圍住好幾分鐘。李四川也拋出大型室內親子館政見，承諾若年底當選新北市長，將打造不受天候影響的室內親子遊憩空間。

2026九合一選舉

李四川競選總部今天舉辦「萬聖親子市集日，MOMO一起川川跳跳」活動，現場安排MOMO親子台表演、旋轉木馬、泡泡秀及折氣球等活動，吸引許多親子家庭參加。新北市議員劉美芳、陳世軒，以及議員參選人鄧凱勛、周韋翰、吳亞倫等人也到場同樂。

李四川戴著小蝙蝠帽入場，沿途發送糖果，不少家長帶著孩子湊上前拍照、握手，小朋友也圍在他身旁討糖果。李四川一路與民眾互動，走到舞台旁準備登台時，又被熱情的家長、小朋友團團圍住，停留好幾分鐘才順利上台。

面對台下眾多小朋友，李四川致詞相當簡短，先笑問大家「今天快不快樂？」隨後表示，新北應該要有讓孩子快樂遊玩的場所，承諾「年底如果我回到新北來，我會去蓋一個大型的室內兒童館」，讓家長無論下雨或天氣如何，都能帶孩子到室內遊玩。

李四川沒有長篇談論政見，反而笑說，大家今天「最重要不是要看我」，而是來看「點點」與「MOMO」的表演，還問台下小朋友兩人跑到哪裡去了。他說，卡通人物表演才是大家今天前來的主要目的，隨即結束致詞，將舞台留給表演活動。

針對室內兒童館構想，李四川指出，未來規畫打造「新北BABY BOSS大型室內親子館」，結合共融遊具、感統探索、親子共學、學前教育及職能體驗等功能，讓孩子在遊戲中學習，也提供家長不受天候影響的親子活動空間。

李四川另提出好孕專車服務延長至孩子1歲、運動中心部分時段提供免費臨時托育等親子政策，並主張推動「校校有公托」、以容積獎勵鼓勵企業增設托育設施，以及育嬰留職停薪補足100%全薪，希望減輕家長育兒負擔。

活動結束後，李四川也前往「府中YA！生活」活動走訪商圈，與沿途攤商及民眾互動。他表示，若未來擔任市長，希望打造更多類似府中廣場的公共空間，透過夜間及周末活動，帶動商圈人潮及在地商機。

李四川戴著小蝙蝠帽入場，現場歡笑聲不斷。記者張策／攝影
李四川戴著小蝙蝠帽入場，現場歡笑聲不斷。記者張策／攝影

李四川（左二）今日前往參與「府中YA！生活」活動，受到許多攤商和民眾熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
李四川（左二）今日前往參與「府中YA！生活」活動，受到許多攤商和民眾熱情歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（中）拋出室內親子遊憩館構想。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）拋出室內親子遊憩館構想。記者張策／攝影

李四川上台與孩童互動，氣氛輕鬆愉快。記者張策／攝影
李四川上台與孩童互動，氣氛輕鬆愉快。記者張策／攝影

李四川與參與嘉賓和孩子及家長們合影。記者張策／攝影
李四川與參與嘉賓和孩子及家長們合影。記者張策／攝影

現場聚集大批參與的家長及孩子。記者張策／攝影
現場聚集大批參與的家長及孩子。記者張策／攝影

李四川戴著小蝙蝠帽入場，沿途發送糖果。記者張策／攝影
李四川戴著小蝙蝠帽入場，沿途發送糖果。記者張策／攝影

新北市議員劉美芳（左起）、新北市議員參選人鄧凱勛、國民黨新北市長參選人李四川、新北市議員參選人吳亞倫、新北市議員陳世軒及新北市議員參選人周韋翰到場同樂。記者張策／攝影
新北市議員劉美芳（左起）、新北市議員參選人鄧凱勛、國民黨新北市長參選人李四川、新北市議員參選人吳亞倫、新北市議員陳世軒及新北市議員參選人周韋翰到場同樂。記者張策／攝影

李四川 糖果 2026九合一選舉 新北市選舉

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