綠議員稱「南松山再生計畫」打臉蔣萬安 徐巧芯還原：講的是行政區域

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出城市「廊道」規畫，主張縫合市民大道高架道路分隔的城市空間，遭藍營譏諷不熟市政。民進黨台北市議員何孟樺翻出國民黨立委徐巧芯在北市議員任內推動的「南松山再生計畫」，指打臉台北市長蔣萬安，徐巧芯反駁，何曲解她的意思，硬把行政區域的分隔，跟交通上所謂的「南北縫合」扯在一起，是抹黑造謠。

台北市長蔣萬安競選辦公室日前砲轟沈伯洋提市民大道「南北縫合」是不熟市政、大出洋相，何孟樺則翻出，徐巧芯在議員任內推動的「南松山再生計畫」報告，曾指南松山與信義區只是被市民大道切割，對於南松山居民而言，信義區的商業活動若能延伸至南松山是最有利。

徐巧芯反駁，指何孟樺曲解她的意思，硬是把行政區域的分隔，跟交通上所謂的「南北縫合」扯在一起，根本是惡意抹黑、造謠，並嚴正要求何孟樺立即更正錯誤說法，不要為了政治攻擊，就刻意扭曲別人過去的的努力。

徐巧芯解釋，她過去推動「南松山地區發展再生計畫」，所提到的市民大道切割松山區與信義區，指的是行政區域的分隔，根本不是說市民大道造成南松山與信義區的交通阻隔；南松山與信義區之間，真正需要加強空間串聯，關鍵是位於兩地之間的台北機廠鐵道博物館園區。

徐巧芯說，她當年推動的南松山再生計畫，就是希望透過台北市政府與文化部的共同努力，配合鐵道博物館園區未來的開放及出入口規畫，打開原本封閉的園區空間，讓南松山與信義區之間的人流、商圈及都市活動能夠更緊密地串聯，要打開的是鐵道園區的空間，不是把市民大道當成交通障礙；這與沈伯洋所提出的「市民大道南北縫合」政見，根本是兩個不同層次的議題。