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新黨重返金門拚議員！喊話「讓新黨光復」 戴德滿主打兩岸新四通

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
新黨縣議員候選人戴德滿（中）今天成立競選總部，新黨主席吳成典（左）致贈由前縣長李炷烽（右）所書寫的墨寶。記者蔡家蓁／攝影
新黨縣議員候選人戴德滿（中）今天成立競選總部，新黨主席吳成典（左）致贈由前縣長李炷烽（右）所書寫的墨寶。記者蔡家蓁／攝影

新黨搶攻金門縣議員！今天是台灣光復節及古寧頭戰役77周年，新黨在金門舉辦紀念大遊行，並於上午在小西門舉行金門縣議員第一選區候選人戴德滿競選總部成立大會，包括新黨主席吳成典、副主席李勝峰、前金門縣長李炷烽等人到場站台，現場喊出「讓新黨在金門光復」，也將兩岸新四通、醫療急救及金門發展受限等議題列為選戰主軸。

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吳成典致詞表示，過去他與李炷烽在金門推動許多建設，新黨希望繼續為金門與兩岸和平做事。他回顧自己擔任兩屆立委期間，曾與李炷烽合作推動金門航空站及導航系統等建設，強調新黨不參與所謂的政黨競爭，核心目標是為民服務與促進兩岸和平統一，並稱戴德滿是「金門一條根」，呼籲鄉親支持，延續新黨在金門的政治影響力。

李勝峰則聚焦金門發展困境，指出金門過去歷經戰地政務，如今又面臨國家公園管制，主張重新檢討相關制度，甚至將金門國家公園改為風景特定區，讓地方取得更多發展空間。他也提到，金門酒廠盈餘未來可能逐年減少，「金雞母可能不會再下蛋」，地方應及早推動產業轉型，避免財政與經濟發展陷入困境。

「金門人要逆天改命」，李勝峰提到就要兩岸新四通，除既有通水外，他認為還要爭取通電、通氣及通橋，並建立24小時緊急醫療綠色通道，讓金門居民在急重症救援上有更多選擇。他也希望借鏡當年小三通的推動經驗，透過金廈大橋或海底通道，串聯兩地交通、醫療與商業往來。

針對金門未來發展，戴德滿提出「兩岸新四通」主張，他認為，金門除既有通水外，還應爭取通電、通氣及通橋，並研議建立24小時緊急醫療綠色通道，增加居民急重症救援選擇。他主張借鏡小三通經驗，透過金廈大橋或海底通道，串聯兩地醫療、交通及商業往來。

戴德滿另將金門土地使用、國家公園管制及兩岸政策限制形容為「三大戒嚴」，主張中央重新檢視相關制度，並以「解除束縛、金門再生」作為發展方向。他也看好金門鄰近廈門翔安國際機場的區位優勢，希望結合東南亞華僑資金及台灣民主法治環境，吸引外資、觀光人流，打造區域經貿平台。

新黨縣議員候選人戴德滿今天成立競選總部，新黨幹部陳麗玲（右）疾呼，「金門曾經是新黨縣，我們有縣長，我們有立法委員，今天是台灣光復節，希望讓新黨在金門光復」。記者蔡家蓁／攝影
新黨縣議員候選人戴德滿今天成立競選總部，新黨幹部陳麗玲（右）疾呼，「金門曾經是新黨縣，我們有縣長，我們有立法委員，今天是台灣光復節，希望讓新黨在金門光復」。記者蔡家蓁／攝影

新黨縣議員候選人戴德滿（右）今天成立競選總部，新黨主席吳成典（中）致贈好彩頭，希望他順利當選。記者蔡家蓁／攝影
新黨縣議員候選人戴德滿（右）今天成立競選總部，新黨主席吳成典（中）致贈好彩頭，希望他順利當選。記者蔡家蓁／攝影

新黨副主席李勝峰（左）為縣議員候選人戴德滿（右）站台，高喊金門人要逆天改命，就要兩岸新四通，除既有通水外，他認為還要爭取通電、通氣及通橋。記者蔡家蓁／攝影
新黨副主席李勝峰（左）為縣議員候選人戴德滿（右）站台，高喊金門人要逆天改命，就要兩岸新四通，除既有通水外，他認為還要爭取通電、通氣及通橋。記者蔡家蓁／攝影

今天是台灣光復節及古寧頭戰役77周年，新黨在金門舉辦紀念大遊行，並於上午在小西門舉行金門縣議員第一選區候選人戴德滿競選總部成立大會，包括新黨主席吳成典、副主席李勝峰、前金門縣長李炷烽等人到場站台。記者蔡家蓁／攝影
今天是台灣光復節及古寧頭戰役77周年，新黨在金門舉辦紀念大遊行，並於上午在小西門舉行金門縣議員第一選區候選人戴德滿競選總部成立大會，包括新黨主席吳成典、副主席李勝峰、前金門縣長李炷烽等人到場站台。記者蔡家蓁／攝影

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