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吳品叡端六大政見攻縣長 藍白主席站台、嘉嘉南參選人同框

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨主席鄭麗文（左二）在嘉義縣長參選人吳品叡（右二）競選總部成立大會致詞，呼籲支持者團結，爭取嘉義縣政黨輪替。圖／翻攝畫面
國民黨主席鄭麗文（左二）在嘉義縣長參選人吳品叡（右二）競選總部成立大會致詞，呼籲支持者團結，爭取嘉義縣政黨輪替。圖／翻攝畫面

在野大聯盟共推的無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡，今天下午在朴子市成立競選總部，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌先後到場站台，嘉義市長黃敏惠也親自送上戰旗。吳品叡致詞談及走訪基層受到鄉親關懷，一度哽咽，現場支持者高喊加油，為選戰增添感性一幕。

2026九合一選舉

吳品叡擔任朴子市長兩屆任滿，這次以「在野大聯盟、人民最大黨」為競選主軸，競選總部舞台兩側掛上「18+1為嘉義勇敢一次」、「改變，從這裡開始」標語。現場支持者揮舞紫色充氣加油棒，形成一片紫色人海，吳品叡由父親親手披上競選彩帶，黃敏惠則送上戰旗，縣議會國民黨黨團書記長李國勝代表與鄉鎮市長、議員參選人送上包、粽並高喊「凍蒜」展現氣勢。

吳品叡表示，宣布參選以來走訪嘉義縣各鄉鎮市，許多鄉親見到她，不是先談選舉，而是關心她有沒有好好吃飯、休息，叮嚀她照顧身體。有些長輩雖然擔心她年輕，仍鼓勵她勇敢承擔，讓她深受感動，講到激動處一度哽咽，台下支持者隨即高喊「品叡加油」，她說，聽到大家加油真的會想哭。

吳品叡也提出六大政見方向，包括長輩健保費補助、敬老卡升級、提高生育津貼、擴大公共托育服務，以及推動社會住宅、青年就業、AI教育、農產品行銷與智慧防災，作為未來爭取縣政的主要政策訴求。

國民黨主席鄭麗文表示，國民黨願意成為吳品叡的後盾，無條件、無保留全力支持，並整合各鄉鎮市長、縣議員參選人力量。她說，這場選舉不分黨派、顏色，也不分海線、山線，希望嘉義縣民團結，讓未來縣政走向清廉、廉能，真正為嘉義人服務。並高喊「嘉義大團結、支持吳品叡」。

民眾黨主席黃國昌肯定吳品叡擔任朴子市長8年期間，維持零舉債並償還前任留下的債務，重陽敬老禮金也增加10倍。他並批評民進黨長期執政嘉義縣，質疑前立委陳明文涉及養豬場補助等爭議，認為嘉義需要不同的政治選擇。

嘉義市長黃敏惠形容吳品叡「正派、善良、骨力、勇敢」，肯定她從基層代表到朴子市長的歷練。她表示，嘉義縣市應互利共榮，尤其高鐵聯外軌道建設攸關大南方新矽谷產業發展，中央應重視地方需求，讓縣市攜手爭取重大交通建設。

嘉義市長參選人張啓楷表示，吳品叡在地方財政、長者福利及文化活動都有具體成果，兩人已簽署縣市合作備忘錄，未來將共同爭取鐵路高架化延伸及輕軌、BRT等交通路網，串聯嘉義市與朴子，打造嘉義大生活圈。

台南市長參選人謝龍介則以台南與嘉義長期由民進黨執政為例，呼籲選民透過選票表達對地方施政的期待。他肯定吳品叡提高朴子市重陽敬老禮金的作法，也主張擴大長者健保補助及推動超徵稅收還民政策。

現場還有嘉義縣泛藍鄉鎮市長、縣議員及各級民代參選人登台助勢，吳品叡與張啓楷、謝龍介同框，呈現嘉嘉南跨縣市選戰合作布局。

民眾黨主席黃國昌（中）到嘉義縣朴子市為縣長參選人吳品叡（左）站台，肯定她擔任朴子市長期間的財政治理表現。圖／翻攝畫面
民眾黨主席黃國昌（中）到嘉義縣朴子市為縣長參選人吳品叡（左）站台，肯定她擔任朴子市長期間的財政治理表現。圖／翻攝畫面

台南市長參選人謝龍介專程前往嘉義縣朴子市，為嘉義縣長參選人吳品叡競選總部成立站台助講，呼籲嘉嘉南在野陣營攜手合作。記者李宗祐／攝影
台南市長參選人謝龍介專程前往嘉義縣朴子市，為嘉義縣長參選人吳品叡競選總部成立站台助講，呼籲嘉嘉南在野陣營攜手合作。記者李宗祐／攝影

嘉義縣議會國民黨黨團書記長李國勝（右四）送上包、粽並與鄉鎮市長、議員參選人高喊「凍蒜」，展現在野團結氣勢。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議會國民黨黨團書記長李國勝（右四）送上包、粽並與鄉鎮市長、議員參選人高喊「凍蒜」，展現在野團結氣勢。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長參選人吳品叡競選總部成立，地方民代與支持者登台高舉雙手，為選戰造勢。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡競選總部成立，地方民代與支持者登台高舉雙手，為選戰造勢。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長參選人吳品叡（左）競選總部成立，父親（右）親手為她披上競選彩帶後，向現場鄉親合十請託支持女兒。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡（左）競選總部成立，父親（右）親手為她披上競選彩帶後，向現場鄉親合十請託支持女兒。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長參選人吳品叡競選總部今天在朴子市成立，現場支持者揮舞紫色充氣加油棒，形成一片紫色人海。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡競選總部今天在朴子市成立，現場支持者揮舞紫色充氣加油棒，形成一片紫色人海。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長參選人吳品叡（右）與嘉義市長黃敏惠（中）、嘉義市長參選人張啓楷（左）在活動現場交談，展現嘉義縣市選戰合作關係。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡（右）與嘉義市長黃敏惠（中）、嘉義市長參選人張啓楷（左）在活動現場交談，展現嘉義縣市選戰合作關係。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長參選人吳品叡（左二）與嘉義市長黃敏惠（中）、嘉義市長參選人張啓楷（右二）及地方人士手牽手高舉，展現團結氣勢。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡（左二）與嘉義市長黃敏惠（中）、嘉義市長參選人張啓楷（右二）及地方人士手牽手高舉，展現團結氣勢。記者李宗祐／攝影

國民黨主席鄭麗文（左四）為嘉義縣長參選人吳品叡（左六）站台助講，呼籲嘉義縣民團結支持在野大聯盟。圖／翻攝畫面
國民黨主席鄭麗文（左四）為嘉義縣長參選人吳品叡（左六）站台助講，呼籲嘉義縣民團結支持在野大聯盟。圖／翻攝畫面

嘉義縣長參選人吳品叡在競選總部成立大會致詞，談及走訪基層受到鄉親關懷，一度哽咽、眼角泛淚，感謝各界支持。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡在競選總部成立大會致詞，談及走訪基層受到鄉親關懷，一度哽咽、眼角泛淚，感謝各界支持。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠（左）親自將競選戰旗交給嘉義縣長參選人吳品叡（右），象徵選戰正式展開。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）親自將競選戰旗交給嘉義縣長參選人吳品叡（右），象徵選戰正式展開。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長參選人吳品叡（左三）競選總部成立，台南市長參選人謝龍介（左二）、嘉義市長參選人張啓楷（右三）在嘉義市長黃敏惠（右二）帶領下同台高舉拳頭，呈現嘉嘉南三地在野陣營參選人同框畫面。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長參選人吳品叡（左三）競選總部成立，台南市長參選人謝龍介（左二）、嘉義市長參選人張啓楷（右三）在嘉義市長黃敏惠（右二）帶領下同台高舉拳頭，呈現嘉嘉南三地在野陣營參選人同框畫面。記者李宗祐／攝影

吳品叡 政見 2026九合一選舉 嘉義縣選舉 藍白合

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