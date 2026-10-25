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劉建國成立水林、口湖競總 綠營大咖齊站台號召「贏回雲林」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劉建國今天和水林鄉長參選人陳文正成立聯合競總，並一起拋出多項福利和產業發展政見。圖／劉建國競總提供
劉建國今天和水林鄉長參選人陳文正成立聯合競總，並一起拋出多項福利和產業發展政見。圖／劉建國競總提供

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天成立水林及口湖競選總部，立委莊瑞雄、吳琪銘及競選總督導蘇治芬到場站台助講，展現團結氣勢，莊、吳兩人力讚劉建國在立院表現，評比名列前茅，為雲林爭取醫療建設更是有目共睹，劉建國更以相鄰的嘉義縣對比，強調雲林產業尤其海線的發展不能再慢，要大家齊心力再勇敢一次，贏回雲林。

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劉建國今天上午和水林鄉長參選人陳文正成立聯合競總，下午成立口湖鄉競總，聚集不少支持者來相挺。劉建國表示，水林是雲林重要民主聖地，陳文正長期深耕地方，24年鄉民代表任內，了解地方需求，未來將結合縣府與鄉公所力量，從農業災害救助、地方建設到行政效率，逐項解決鄉親問題。

劉建國強調，雲林產業發展不能再慢，鄰近嘉義縣的嘉義科學園區一期已量產，二期今年7月動土，民雄航太無人機產業園區9月也動土，如今又提出爭取「嘉科三期」，反觀雲林「大北港科技產業園區」，多年來名稱與規畫多次調整，但如今呢？雲林擁有兩所科大人才培育基地，甚至參與嘉義無人機產業發展，雲林應更積極創造在地就業機會才對。

「不只要留才更要攬才」他說，一個園區若有50家廠商、每家聘用50人，就可能創造2500個工作機會，雲林人口已跌破65萬，產業發展不能再等，未來將爭取產業進駐，讓年輕人有工作、有好的薪資，也讓長輩獲得完善照顧，讓下一代看見故鄉的未來。

下午劉建國到口湖，以改善農漁民生計、老人福利及偏鄉交通等為訴求。他提出「幸福小黃2.0」及小型車預約專送=力解決偏鄉交通，並推出「369＋18」重陽敬老金政策，全面提升長輩福利，擴大老人愛心卡功能，每月可存1000點擴大用於交通、醫療及生活等功能，讓愛心卡融入日常生活。他強調雲林不能再慢，未來要讓產業與福利一起向前，讓雲林動起來。

立委莊瑞雄也到口湖鄉為劉建國站台，推崇劉在立院優良表現以及爭取雲林醫療的重大貢獻。圖／劉建國競總提供
立委莊瑞雄也到口湖鄉為劉建國站台，推崇劉在立院優良表現以及爭取雲林醫療的重大貢獻。圖／劉建國競總提供

雲林縣長參選人劉建國和水林鄉長參選人陳文正聯合競總成立，出現鋼鐵人助陣，全場吸睛。圖／劉建國競總提供
雲林縣長參選人劉建國和水林鄉長參選人陳文正聯合競總成立，出現鋼鐵人助陣，全場吸睛。圖／劉建國競總提供

劉建國今天分別在水林鄉和口湖鄉成立競總，並拋出多項福利和產業發展政見，要選民齊心再勇敢一次讓雲林動起來。圖／劉建國競總提供
劉建國今天分別在水林鄉和口湖鄉成立競總，並拋出多項福利和產業發展政見，要選民齊心再勇敢一次讓雲林動起來。圖／劉建國競總提供

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