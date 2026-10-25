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影／林姿妙現身力挺吳宗憲成為全場焦點 站台高喊「吳宗憲當選」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙現身吳宗憲的造勢活動，成為全場焦點，很多候選人爭相與她合拍。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙現身吳宗憲的造勢活動，成為全場焦點，很多候選人爭相與她合拍。記者戴永華／攝影

宜蘭年底選戰，縣長林姿妙陣營是否輔選國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲？備受關注。吳宗憲競總今天舉辦造勢活動，林姿妙在活動進行間現身會場，引起全場關注，她上台致詞時，肯定吳宗憲的努力爭取建設、打拚認真讓大家有目共睹，站台高喊「吳宗憲，當選」。

2026九合一選舉

林姿妙是國民黨連任兩屆高票當選的縣長，但自從涉案停職後非常低調，就連她任內一手創辦的蘭陽媽祖文化節活動，日前也未見她在第一線遶境，唯有為了長子林宜弘參選羅東縣議員，她會陪同兒子挨家挨戶拜票。

選戰以來，林姿妙極少與吳宗憲同框，她底下一群會打選戰的子弟兵，是否投入宜蘭縣這場選舉輔選吳宗憲？政壇藍綠都關注。

今天吳宗憲造勢活動進行間，林姿妙突然現身，主持人介紹林姿妙到場時引起一陣騷動，很多人爭相合影拍照；直到立法院長韓國瑜為吳宗憲站台助講時，林姿妙也一起上台，韓國瑜致詞結束後由林姿妙開講，一旁站著吳宗憲。

看到很多支持者，林姿妙感謝鄉親選擇相信她，隨後話鋒一轉提到吳宗憲擔任立委努力爭取建設、打拚認真，大家有目共睹，請在場鄉親給吳宗憲支持鼓勵，會場響起掌聲，隨後她與大家高喊凍蒜、加油，氣勢高昂。

吳宗憲為林姿妙抱屈，他說，新潮流執政時期土地亂賣，林姿妙縣長在任完全不賣土地，還能還債百億元，所有的公共建設與社會福利也都有做，這是以前歷任縣長做不到的，才是真正的好縣長。

吳宗憲還提到，最早提出希望高鐵到宜蘭來的就是林姿妙縣長，結果現在行政院核定了，大家有沒有想到過林姿妙縣長，有沒有人謝謝她？林姿妙縣長真的委屈了。

吳宗憲說，現在司法辦藍不辦綠，這是他看不下去的地方，他當了二十年檢察官，為何司法會變成這這樣，與政治有關的案件「辦藍不辦綠」，他受不了這個種事，今天大家要支持在場所有候選人，也為遭受司法迫害者還給他們一個公道，未來由他來幫大家守護，建立均富、幸福、安全、快樂的宜蘭。

吳宗憲致詞時表示林姿妙任內不賣土地、還債百億，她8年前選縣長就把爭取高鐵納入政見，是一位真正的好縣長。記者戴永華／攝影
吳宗憲致詞時表示林姿妙任內不賣土地、還債百億，她8年前選縣長就把爭取高鐵納入政見，是一位真正的好縣長。記者戴永華／攝影

縣長林姿妙現身吳宗憲的造勢會場，站台高呼「吳宗憲、凍選」。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙現身吳宗憲的造勢會場，站台高呼「吳宗憲、凍選」。記者戴永華／攝影

縣長林姿妙現身造勢站台並向支持者揮手，會場響起熱烈掌聲，她感謝鄉親選擇相信並支持她。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙現身造勢站台並向支持者揮手，會場響起熱烈掌聲，她感謝鄉親選擇相信並支持她。記者戴永華／攝影

林姿妙 吳宗憲 宜蘭 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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