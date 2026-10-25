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蘇清泉稱「縣長沒小孩，可憐」 周春米團隊譴責要求道歉
國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉今天上午在枋寮鄉德興宮前舉辦廟口開講，提到育兒政策時竟脫口說出「縣長沒有小孩，可憐，不知道養孩子及教育小孩的辛苦」，引發爭議，對此爭取連任周春米競選團隊表達嚴正譴責，要求蘇清泉及國民黨正式道歉。
蘇清泉今天在廟口開講時提及照顧長輩與育兒的相關政策，竟語出驚人說「縣長沒有小孩，可憐，不知道養孩子及教育小孩的辛苦」，涉及性別及生育歧視，及人身攻擊言論，引發爭議。
對此周春米競選團隊表達嚴正譴責，周春米競選總幹事徐富癸要求蘇清泉及國民黨要正式道歉，他說，女性或任何家庭的生育問題都屬於私領域，或許是選擇，更或許是人生的痛，不應該成為政治攻擊的工具。
徐富癸強調，蘇清泉身為縣長候選人，竟然以歧視言語提到周縣長未生育，不但嚴重逾越政見的分際，更缺乏同理心，他代表周春米競選總部提出嚴厲譴責，請蘇清泉及國民黨正式道歉。
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