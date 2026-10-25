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「促咪」市集基隆國門廣場開賣 童子瑋：希望更多好點子在基隆發生

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋今到國門廣場，參加「促咪」市集。童說，「促咪」與「下站」都是民間自主發起、串聯在地店家與創作者的城市行動。只要能讓基隆更精彩、更有活力，他都會全力支持，希望更多好點子在基隆發生，讓城市產生新的可能性。

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美食創作者「豆比登」今在故鄉基隆的國門廣場，籌辦「促咪市集」，邀集基隆老字號店家，以及台南、高雄美食品牌，吸引許多民眾前往選購同樂。

童子瑋表示，今天特別到活動現場，向參與店家與創作者打招呼。從活動籌備階段開始，他就持續關心並協助相關事務，因為基隆有很多值得被看見的人才、品牌與文化。這次活動最珍貴的地方，就是展現基隆民間自主、年輕而有創意的城市能量，把在地商家串聯在一起。

童子瑋介紹「下站」活動由在地店家發起，今年規模擴大至131家合作店家，透過實體票券把不同店家彼此串聯，引導遊客走進巷弄、認識更多特色商家與城市故事。「促咪」市集在港邊舉辦美食市集，結合「登基」街舞比賽與表演，讓不同年齡、不同興趣的市民與遊客都能參與，呈現基隆既有的傳統底蘊，也有讓年輕世代重新詮釋城市特色。

童子瑋認為，一座真正有活力的城市，關鍵是政府要讓民間的創意與能量有機會充分發揮，協助排除場地、行政及資源整合上的困難，讓有想法的人更容易把事情做成。基隆的城市觀光也不能只依靠少數知名景點，而要讓特色店家、青年創業、文化創作與街區生活一起成為觀光的內容。

童子瑋說，對青年而言，一座城市是否值得留下來，不只是有沒有工作，也包括能不能在這裡實現自己的想法。他希望未來市政府能更積極支持青年創業、文化活動、地方品牌與創意企劃，讓年輕人不必離開基隆才能找到舞台，也讓更多外地人才願意來到基隆發展。

童子瑋感謝所有參與「促咪」與「下站」的店家、企業、創作者與青年團隊，讓更多人看見基隆有著一群認真生活、勇敢創造的人。未來只要是能讓基隆更精彩、更有活力的在地創意，他一定全力支持，希望讓更多好點子在基隆發生，讓這座城市持續產生新的可能性。

基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋今參加「促咪市集」時，號召民眾明天迎接「洋流」。他會跟台北市長參選人沈伯洋，告訴大家基隆、台北未來會變什麼樣子。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆 童子瑋 市集 2026九合一選舉

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