鄭麗文、柯志恩、王金平行程錯開 高雄「大鄭挺小鄭」造勢未同框

九合一選舉下月登場，高雄多達8位國民黨議員參選人今天成立競選總部，黨主席鄭麗文應邀到鳳山為議員鄭安秝助選，展現「大鄭挺小鄭」氣勢，市長參選人柯志恩及前院長王金平因為趕行程，3人沒有機會同框。鄭麗文強調，高雄不能再被民進黨新潮流綁架、成為禁臠。

議員鄭安秝尋求連任，今天下午3時在鳳山成立競選總部，柯志恩與王金平等人陸續到場相挺，鄭本身也擔任鳳山區農會理事，農會三巨頭及高雄市農會等農業界人士眾多。

王金平說，他跟鄭家是三代交情，鄭安秝外公陳梅芳及媽媽陳粹鑾都曾幫他輔選過，鄭安秝此次競選連任，因為阿公不在了所以辛苦很多，國民黨鳳山提名4席、民進黨提名5席太貪心；高雄需要改變，不是換新潮流，而是換留美博士、教育專家柯志恩來主政。

三民區議員黃香菽競總成立大會在鄭安秝之後登場，王金平及柯志恩致詞完後陸續離開，黨主席鄭麗文約在4時抵達，三人沒有機會同台。

鄭麗文今天從台灣頭（基隆）輔選到台灣尾（高雄），偕同智庫執行長張顯耀及青年部主任李昶志等人為鄭安秝輔選。她說，鄭安秝是最年輕、最資淺的議員，鳳山提名兩男兩女，鄭安秝過關、四席就會全壘打。

鄭麗文也拜託現場鄉親務必投柯志恩一票，讓柯志恩翻轉高雄、改寫歷史。她強調，希望高雄不要再落到新潮流手中，不能再被綁架、成為禁臠，柯志恩一心一意只為高雄，不是為個人派系參選。

立法院前院長王金平（左）為鄭安秝（右）披掛參選彩帶。記者徐白櫻／攝影

國民黨主席鄭麗文（左一）到高雄為爭取連任的議員鄭安秝（左二）輔選，強調鳳山要四席全壘打。記者徐白櫻／攝影