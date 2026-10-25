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蘇巧慧「少康戰情室」專訪流量高約3倍 李四川：不代表民意

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川今表示，流量不代表民意，重點仍是候選人提出的政見是否對新北市有益，以及能否真正落實。記者張策／攝影
李四川今表示，流量不代表民意，重點仍是候選人提出的政見是否對新北市有益，以及能否真正落實。記者張策／攝影

新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前先後接受TVBS「少康戰情室 決戰六都 誰來當市長」專訪，不過兩人在YouTube的觀看數出現明顯落差，蘇巧慧影片約26萬次，李四川則約8.2萬次。李四川今受訪表示，流量不代表民意，重點仍是候選人提出的政見是否對新北市有益，以及能否真正落實。

2026九合一選舉

TVBS與聯合報合作推出「決戰六都 誰來當市長」專訪企畫，由主持人趙少康及媒體提問團訪問各縣市長參選人。李四川於10月8日接受專訪，蘇巧慧則於22日播出，截至今天觀察，兩人在YouTube的觀看數約為8.2萬及26萬次，蘇巧慧約為李四川的3倍。

李四川今天出席「萬聖親子市集日，MOMO一起川川跳跳」活動，會前接受媒體聯訪時被問及兩人專訪流量差距。他表示，「流量並不是代表所謂的民意」，重點在於提出的政見是不是對新北市有益，而且是不是可以實行，「這個才是最重要的」。

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