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老人福利法修正 黃國昌三問綠營陳素月公開表態 「不要再躲了！」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌到彰化縣為黨提名參選人站台助選。記者簡慧珍／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌到彰化縣為黨提名參選人站台助選。記者簡慧珍／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣，為黨提名縣議員參選人吳韋達等人站台助講，談到民眾黨推動老人福利法修法，民進黨卻用網軍、媒體鋪天蓋地的抹黑，民進黨立委陳素月提出65歲以上長者免健保費，卻在立法院表決這項法案時缺席，「你到底贊不贊成65歲以上的長者健保費由政府來負擔？」

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縣議員吳韋達和民眾黨提名4名彰化市民代表參選人，舉辦聯合問政服務團隊誓師大會，黃國昌出席助講時，神情凝重向支持者拜託，協助台灣民眾黨把正確的資訊傳遞出去，這項資訊是前主席柯文哲2024年總統大選時主張推動修正老人福利法，民眾黨在立法院推動修正老人福利法並獲通過。

黃國昌說，但是他怎麼也沒有想到，老人福利法修正案三讀通過的那刻開始，民進黨鋪天蓋地造謠指稱這樣修法會讓健保破產，會讓年輕人每個月要多繳3千元健保費；他真的沒有辦法理解民進黨的人是數學有問題，還是良心有問題？ 這次修法不僅不會影響到健保基金的水位，也不會增加年輕人的負擔，反而是減緩三明治家族的壓力。

黃國昌表示，他來到彰化看到大街小巷都是縣長參選人、現任立法委員陳素月的看板，上面寫著「65歲以上的健保費不用繳」令人沒有辦法理解的是，對民進黨而言，為什麼地方補助長者健保費就是照顧銀髮族，更有錢的中央政府提供全國一致性的保護變成世代剝削？

黃國昌又說，完全沒有辦法理解民進黨的邏輯，希望要競選彰化縣縣長的陳素月「不要再躲了」，公開出來告訴所有彰化縣民「妳的立場到底是什麼？妳的主張是什麼？」台灣民眾黨是小黨，民眾黨參選人沒有民進黨的財力放那麼多看板，但是陳素月在彰化縣大街小巷擺滿看板，告訴所有彰化縣民主張65歲以上的長者健保免費的時候，就有責任出來告訴彰化縣民，「為什麼立法院推動老人福利法修法的時候，陳素月，妳人在哪裡？妳人在哪裡？妳為什麼不敢按下贊成票？」

黃國昌指出，當民進黨用它控制的網軍、媒體鋪天蓋地抹黑老人福利法修正時，他不知道陳素月現在的立場是什麼？「妳到底贊不贊成65歲以上的長者健保費有政府來負擔？」還是陳素月現在立場是「我的立場是由彰化縣政府來負擔，但是絕對不能夠由中央政府來負擔？」陳素月需要好好地解釋清楚：彰化縣過去因為地方財政不足，沒有辦法提供長者這樣的保護，為什麼反對更有資源、手上掌握了更多的稅收的中央政府提供長者全國一致性保護？

黃國昌強調，對的政策就是要說清楚、講明白，對的事就是對，錯的事就是錯，台灣民主絕對不能變成民進黨說的是對的，其它在野黨講的全部是錯的，這不是大家要的台灣民主。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 黃國昌 老人福利法 陳素月 吳韋達

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