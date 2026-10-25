洋流明到基隆 童子瑋：有點怕沒人來…拜託基隆人一定要出來展現熱情

基隆市長參選人童子瑋今天表示，台北市長參選人沈伯洋明天傍晚會來基隆，拜託基隆人一定要出來，把熱情展現出來。洋流是溫暖的狀態，是正向的選舉，他會說出政見與對城市的願望，一起跟沈伯洋告訴大家，基隆、台北未來會變什麼樣子。

美食創作者「豆比登」今在故鄉基隆的國門廣場，籌辦「促咪市集」，邀集基隆老字號店家，以及台南、高雄美食品牌，吸引許多民眾前往選購同樂。

童子瑋說，這場市集本來可以搭配「黃阿瑪」水上裝置藝術，一起在基隆港引發熱潮，但黃阿瑪因為颱風「回宮」，預計明天上午再來跟大家相見歡。

沈伯洋明天將到基隆為童子瑋助選，下午5時30分兩人先在海洋廣場「港口開講」，6時20分一起以車隊掃街，晚上7時15分抵達慶安宮參香。

童子瑋說，有點害怕基隆沒人來，我們不能輸給新竹，拜託基隆人一定要出來，把熱情展現出來。洋流是一種精神，是一種溫暖的狀態，是正向的選舉，他希望用政見與對城市的願望，明天跟沈伯洋告訴大家，基隆、台北未來會變什麼樣子。