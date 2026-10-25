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洋流明到基隆 童子瑋：有點怕沒人來…拜託基隆人一定要出來展現熱情

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今到國門廣場參加「促咪市集」，並號召民眾明天一起到海洋廣場迎接「洋流」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋今到國門廣場參加「促咪市集」，並號召民眾明天一起到海洋廣場迎接「洋流」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長參選人童子瑋今天表示，台北市長參選人沈伯洋明天傍晚會來基隆，拜託基隆人一定要出來，把熱情展現出來。洋流是溫暖的狀態，是正向的選舉，他會說出政見與對城市的願望，一起跟沈伯洋告訴大家，基隆、台北未來會變什麼樣子。

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美食創作者「豆比登」今在故鄉基隆的國門廣場，籌辦「促咪市集」，邀集基隆老字號店家，以及台南、高雄美食品牌，吸引許多民眾前往選購同樂。

童子瑋說，這場市集本來可以搭配「黃阿瑪」水上裝置藝術，一起在基隆港引發熱潮，但黃阿瑪因為颱風「回宮」，預計明天上午再來跟大家相見歡。

沈伯洋明天將到基隆為童子瑋助選，下午5時30分兩人先在海洋廣場「港口開講」，6時20分一起以車隊掃街，晚上7時15分抵達慶安宮參香。

童子瑋說，有點害怕基隆沒人來，我們不能輸給新竹，拜託基隆人一定要出來，把熱情展現出來。洋流是一種精神，是一種溫暖的狀態，是正向的選舉，他希望用政見與對城市的願望，明天跟沈伯洋告訴大家，基隆、台北未來會變什麼樣子。

基隆市長參選人童子瑋今到國門廣場參加「促咪市集」，並號召民眾明天一起到海洋廣場迎接「洋流」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長參選人童子瑋今到國門廣場參加「促咪市集」，並號召民眾明天一起到海洋廣場迎接「洋流」。記者邱瑞杰／攝影

基隆 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉 台北市選舉

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