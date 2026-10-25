中市南屯議員選舉「5搶4」 盧秀燕公開喊話：留一席給她

台中市南屯區市議員席次長期藍綠平分秋色，女議員吳佩芸本屆由時代力量提名，擠下民進黨籍的張耀中。此次現任4席都拚連任，但有張耀中回鍋參戰，形成「5搶4」的激烈局面。台中市長盧秀燕今天參加目前是無黨籍身分的吳佩芸的競選總部開幕時公開呼籲，應該留一個名額給好的議員吳佩芸，讓她連任。

盧秀燕同時也送了吳佩芸一籃檸檬，並說她也主張，大家立場可以不一樣，甚至可以有不同的意見、可以對立，但是我們有共同的執政黨，我們也要去監督它。所以她主張在野大家聯合起來，也都做好國家的啄木鳥角色，每個人都是在野大聯盟。吳佩芸伸手接下，並與盧秀燕開心合影。

對於替吳佩芸站台，盧秀燕坦言她的幕僚有不同意見，因為吳質詢時最兇的就是吳佩芸，但她認為，自己參選過多次，具有民主理念，民意代表代表人民來政府監督，信仰的就是行政和立法要並行，而且相互尊重。吳佩芸無黨無派，但質詢時勇敢而堅定，而且不是謾罵、為罵而罵。加上台中市人口多，民代制度就是代表人民，監督哪裡還需要改進。因此，基於「政治禮貌」她是現任議員，她應該要來祝賀。

盧秀燕也說，民意代表因為是多名額制，南屯有4個名額，她認為應該留一個名額給吳佩芸。因為民意代表多樣化，而且從不同的角度去監督政府，去提醒、引領政府，不是只有選一個。如果只選一個，她一定要支持她的政黨提名的人。

她說，國民黨在南屯也只有提名兩位，所以這種情況下，剩下兩席她認為應該有一個名額給好的議員吳佩芸，讓她連任。

盧秀燕話鋒一轉說，吳佩瑜每次諮詢都這麼兇而且不假辭色，是她覺得很難過的時段，但是有一個人比她還難過，就是吳佩芸的爸爸吳錦祥。吳錦祥是台中市政府的審計處長，也直接受她的諮詢。所以她每次都在看吳佩瑜要怎麼講她爸爸，「她是對我比較兇呢？還是對他爸爸也一樣兇，標準是一樣嗎？」、「結果不一樣，她對她爸爸比對我還兇。」

吳佩芸是藥師出身，包括中華民國藥師全聯會常務理事蕭彰銘等藥師界人士今也出席，同時祝吳佩芸高票當選。

台中市長盧秀燕（左）出席台中市議員吳佩芸競選總部開幕。記者黃寅／攝影