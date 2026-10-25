沈伯洋拋市民大道「南北縫合」 李四川：別只看地圖畫線

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日提出市民大道「南北縫合」構想，引發外界議論。國民黨新北市長參選人李四川今表示，過去造成台北南北分隔的是鐵路，鐵路地下化後其實已經縫合，市民大道高架橋則是為了縮短東西向行車時間。他呼籲沈伯洋「不能只看地圖就去畫線」，應實際到現場了解，否則恐讓人認為他不熟悉台北市政。

沈伯洋日前在「看見縫隙：讓台北變好的無限可能」活動中，提出城市廊道規畫，認為市民大道高架道路在某種程度上阻隔台北南北兩側，應思考如何重新縫合城市空間。不過相關說法引發批評，台北市長蔣萬安認為，市民大道主要是連通東西向交通，提出都市規畫構想仍須符合在地需求。

民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪也表示，市民大道目前是高架道路，不理解沈伯洋所稱的縫合要如何進行，並引用同學說法「愚人的問題，智者無法回答」。

李四川今天出席「萬聖親子市集日，MOMO一起川川跳跳」活動，會前接受媒體聯訪時指出，市民大道過去因地面鐵路而造成城市分隔，隨著鐵路地下化，原本南北阻隔的問題已獲改善，而上方高架橋主要功能是縮短東西向行車時間。

李四川說，沈伯洋不能只看地圖就畫線，應該好好到現場了解實際道路狀況，「不然人家會認為他不是住在台北，對市政也不熟悉。」