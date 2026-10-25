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長者健保補助再交鋒 李四川反問蘇巧慧：哪個法案不是全國性的？

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川質疑蘇巧慧既然支持全國一致的福利，為何當初不支持修法、也未參與最終表決，呼籲她不要「說一套、做一套」。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川質疑蘇巧慧既然支持全國一致的福利，為何當初不支持修法、也未參與最終表決，呼籲她不要「說一套、做一套」。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前表態，若是全國一致的長者福利政策，她當然接受，但對立法院修法程序提出質疑。國民黨新北市長參選人李四川今反問，「立法院哪一個通過的法案不是全國性的？」質疑蘇巧慧既然支持全國一致的福利，為何當初不支持修法、也未參與最終表決，呼籲她不要「說一套、做一套」。

2026九合一選舉

立法院16日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，規定65歲以上長者，若最近1年綜合所得未達申報標準，或綜合所得稅率未達20%，健保費由中央全額補助。不過，修法涉及財政負擔、健保制度及憲政程序，引發朝野攻防，也成為新北市長選戰議題。

蘇巧慧日前表示，若長者健保補助是全國一致的福利政策，她當然接受。不過，李四川陣營質疑，蘇巧慧在立法院處理修法議程時投下反對票，隨後又缺席法案二、三讀表決，與現在的表態不一致。

李四川今天出席「萬聖親子市集日，MOMO一起川川跳跳」活動，會前接受媒體聯訪時說，「蘇巧慧委員應該是好久沒有進到立法院去開會」，並指出蘇巧慧日前稱，如果政策是全國性的就接受，但立法院通過的法案本來就是全國性法律，既然如此，為何當初不同意，也沒有參與投票？

李四川進一步表示，若行政院長卓榮泰未來不副署相關修法，蘇巧慧能否為新北市及全國長者爭取應有的福利與照顧？他呼籲蘇巧慧不要「說一套、做一套」。

蘇巧慧 李四川 健保 2026九合一選舉 新北市選舉

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