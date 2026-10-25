吳品叡競總成立鄭麗文、黃國昌站台 擺脫「明文規定」改變從嘉縣開始

嘉義縣無黨籍參選人吳品叡今天在朴子市辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌均到場站台；鄭說，嘉義縣如何擺脫「明文規定」，走出屬於自己的道路？請大家支持品叡；黃國昌則舉徐佳青爭議指出，憑什麼民進黨可以把違法濫權包裝成合法、理所當然？讓改變從嘉縣開始。

鄭麗文下午2時許致詞指出，品叡沒有辜負市民對她的疼愛，8年朴子市長任內一天當兩天用，把朴子市背負的債務通通還清，同時對市民的福利還越來越多；8年的政績，就是朴子市民對品叡的肯定，就是她底氣的來源。

鄭麗文說，然而，嘉義縣如何擺脫「明文規定」，走出屬於自己的道路？未來的嘉義，不應該是被某個家族、某個人所壟斷、所左右、所主宰，嘉義縣人對於故鄉應該要改造成一個不一樣的嘉義縣，請大家支持溫柔、堅定、勇敢、有擔當的品叡。

鄭麗文表示，品叡沒有包袱、沒政黨、沒財團，她只有一個頭家，就是每一位縣民，她的服務沒有顏色、不分大小身分；現在品叡挺身而出，國民黨不缺席、無條件，只有全力支持！很感動今天看到嘉義縣人站出來支持品叡，請大家一起為嘉義團結、奮鬥，如果不團結，嘉義縣沒有未來， 這是一場要改寫嘉義縣歷史關鍵的選舉！

黃國昌致詞指出，他很關心嘉義縣的選舉，因為民進黨長期在嘉義執政，有很多人說嘉義要看的是「明文規定」；過去台灣人批評國民黨是黨庫通國庫，民進黨執政以後，既不民主也不進步，過去的十年看到的是，民進黨已經從國庫通家庫。

黃國昌認為，當初在跟陳明文前立委、前縣長，針對台灣重要的公共政策辯論的時候，他沒有辦法理解，怎麼會有一個在地的立法委員，自己去申請百億養豬基金，自己去搞養豬場？4年前他公開質問陳明文的時候，陳說，退休以後要去養豬。

黃國昌表示，結果現在這個養豬場，陳早就賣掉了，拿納稅人的錢補貼自己家的事業，這是什麼民主？這是什麼進步？陳明文幹這種事情，被監察院開罰了，現在躲起來不敢面對。

黃國昌批評，台灣現在面臨最嚴重的挑戰，就是憑什麼民進黨可以把違法包裝成合法？為什麼可以把濫權當成是理所當然？當有一個人做這樣子的事情，沒有被追究任何法律責任，還過得越來越好的時候，就會有第二個人、第三個人這樣子做。

黃國昌說，前兩天，許多的鄉親、公務員都在準備防颱，結果民進黨政府花了上千萬，在幫違法濫權，用納稅人的錢帶自己兒子環遊世界的徐佳青，幫她辦惜別晚會；台灣的民主，已經變成了什麼樣子？手上握有國家機器，有媒體，想要怎麼搞就怎麼搞？

黃國昌質疑，明明自己已經過得很舒服，還貪得無厭，甚至用納稅人的錢，再讓自己家族的人過得爽歪歪；這不是他認識台灣的民主，他也不相信台灣的民主應該變成這樣子。 因此，他希望大家能將一個會持家的朴子市長，把品叡送到嘉義縣政府，成為嘉義縣的大家長，讓改變從這裡開始，一起為嘉義勇敢一次。

嘉義縣無黨籍參選人吳品叡今天在朴子市辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌均到場站台。圖／翻攝自Team叡• 吳品叡臉書粉絲專頁直播

嘉義縣無黨籍參選人吳品叡今天在朴子市辦競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌均到場站台。圖／翻攝自Team叡• 吳品叡臉書粉絲專頁直播