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影／出席鍾沛君競總成立 蔣萬安：台北進步要「安可」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
媒體人趙少康（後右）、立委賴士葆（後左），下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會。下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會。鍾沛君（後中）陪同趙少康、立委賴士葆還在台上演說時，台北市長蔣萬安（前）抵達，一同高喊「凍蒜」。記者黃義書／攝影
媒體人趙少康（後右）、立委賴士葆（後左），下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會。下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會。鍾沛君（後中）陪同趙少康、立委賴士葆還在台上演說時，台北市長蔣萬安（前）抵達，一同高喊「凍蒜」。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安下午前往文山區行政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會，會中邀請國民黨前主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、媒體人趙少康、立委賴士葆、台北市議會議長戴錫欽到場表達支持之意。

2026九合一選舉

蔣萬安致詞時細數政績都有鍾沛君支持，蔣萬安表示，大巨蛋的完工啟用、輝達在爭取的過程，所遇到許多的困難、挫折。

對於輝達落腳北士科過程遇到的困難，蔣萬安表示，當輝達決定要在北士科，當時所選這地是還有新光人壽擁有地上權。如何去協調、折衝談判。過程當中甚至一度破局，沒有放棄，後來議會也全力支持，包括議員鍾沛君協助，快速地透過修法，能夠專案設定地上權給輝達，來回爭取時間。

蔣萬安表示，「懇請大家支持沛君、支持萬安，讓我們繼續為所有的市民朋友，為台北這座讓我們驕傲的城市，持續地進步，往前邁進。」

接著蔣萬安細數政績表示，從捷運的新建、長輩敬老卡擴大的使用、育兒家庭友善的措施、好孕專車、幸福住宅讓年輕夫妻還有育兒家庭優先入住 、校園安全等等，還有凍卵補助的提高，都是和鍾沛君議員一起努力，寫下漂亮的成績單。

蔣萬安也拜託市民，11月28號，拜託大家支持沛君、支持萬安，好不好。最後一同高呼「鍾沛君一票！蔣萬安一票！」、「蔣萬安一票！鍾沛君一票！」，蔣萬安最後表示，台北的進步，要「安可」。

國民黨前主席朱立倫（右）、台北巿前市長郝龍斌（左）下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會。鍾沛君（中）請來二位前市長為自己背書。記者黃義書／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）、台北巿前市長郝龍斌（左）下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會。鍾沛君（中）請來二位前市長為自己背書。記者黃義書／攝影

媒體人趙少康（右）、立委賴士葆（左），下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會。記者黃義書／攝影
媒體人趙少康（右）、立委賴士葆（左），下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（右）下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會，蔣萬安細數和鍾沛君（左）一同完成的政績，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右）下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會，蔣萬安細數和鍾沛君（左）一同完成的政績，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（中）下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會，受到民眾熱烈的歡迎。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）下午前往文山區政中心附屬大樓出席鍾沛君競總成立大會，受到民眾熱烈的歡迎。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 鍾沛君 蔣萬安

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