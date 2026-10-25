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蘇巧慧「真心換真心」百工百業齊聚 喊把產業人才留新北

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉行「新北百工百業挺巧慧」活動，希望未來打造更有效率的市政府，讓產業發展、人才與資金都能留在新北。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉行「新北百工百業挺巧慧」活動，希望未來打造更有效率的市政府，讓產業發展、人才與資金都能留在新北。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行「百工百業挺巧慧」活動，包括各產業工會、商業團體及同鄉會、宗親會等到場支持。蘇巧慧說，感謝各行各業一路相挺，自己從政11年來，始終秉持「真心換真心」的態度，認真傾聽不同產業的需求、尋找解決問題的方法，希望未來打造更有效率的市政府，讓產業發展、人才與資金都能留在新北。

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蘇巧慧表示，今天現場集結教育、餐飲、長照、建設，到眼鏡驗光、出版、影視音等傳統與新興產業，這些力量不僅展現她過去三屆、11年國會工作的累積，也代表宣布參選新北市長、投入800多天以來，與各界建立的深厚連結。

「江湖走這麼久，我只有一招，真心換真心！」蘇巧慧說，面對不同團體與行業，她始終認真聆聽大家的問題、理解不同立場，再思考如何提出解決方法，過去在立法院衛環委員會，她以專業角度為醫界、藥界及醫事團體服務；轉到內政委員會後，也持續透過協調整合不同意見，尋找各方都能接受的解決方案。

蘇巧慧說，今天各界願意站出來支持，讓她感受到肯定，也更確信自己已經準備好承擔新北市的責任。未來市府應該成為各行各業的好夥伴，善用科技簡化行政程序、縮短辦理時間，降低民眾與企業的行政成本，讓政府服務跟得上產業發展的速度。

蘇巧慧認為，新北仍有機會透過產業聚落帶動經濟，從淡海科學城、AI科技園區、八里物流園區、泰山楓江、大柑園樹林，到林口、新莊及新店寶高等地，都應積極盤點發展機會，完善基礎建設，協助製造業與工業落地生根，讓資金、人才及工作機會留在新北。

她也強調，城市發展不能只著重製造業，還要讓服務業、商圈及文化創意產業有發揮空間。新北可以結合出版、影視音、IP、文學、餐飲與觀光，推動跨界合作，創造更多元的城市特色。

蘇巧慧以自己推動在鶯歌車站設置鋼琴的經驗為例指出，當初台鐵擔心影響動線及後續維護，經過多次協調，才找到合適空間，並由民間團體承諾負責維護。後來車站鋼琴逐漸擴散到全台各地，讓不同年齡、不同背景的民眾都能透過音樂展現自己。

蘇巧慧說，政府把規矩講好、把空間撐出來，讓大家有機會表現精彩，未來市府除了提供場地，也應透過補助、資源與設備協助，讓各行各業有發揮的舞台，將看似不可能的事情化為可能。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉行「新北百工百業挺巧慧」活動，希望未來打造更有效率的市政府，讓產業發展、人才與資金都能留在新北。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉行「新北百工百業挺巧慧」活動，希望未來打造更有效率的市政府，讓產業發展、人才與資金都能留在新北。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉行「新北百工百業挺巧慧」活動，希望未來打造更有效率的市政府，讓產業發展、人才與資金都能留在新北。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今舉行「新北百工百業挺巧慧」活動，希望未來打造更有效率的市政府，讓產業發展、人才與資金都能留在新北。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 百工百業 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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