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南投也打「洋流牌」！綠營大咖挺温世政、張媛婷 中庄仔甘蔗也來了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣長參選人温世政（中）、草屯鎮長參選人張媛婷（左）今成立聯合競選總部，無任所大使劉柏君（右）送上台北中庄仔福德宮的甘蔗，象徵節節高升。圖／張媛婷競選團隊提供
民進黨南投縣長參選人温世政（中）、草屯鎮長參選人張媛婷（左）今成立聯合競選總部，無任所大使劉柏君（右）送上台北中庄仔福德宮的甘蔗，象徵節節高升。圖／張媛婷競選團隊提供

民進黨南投縣長參選人温世政、草屯鎮長參選人張媛婷今成立聯合競選總部，提出交通、社福等政策，民進黨副秘書長何博文現身力挺並表示，「洋流」不只在台北，也正溫暖地流向台灣各地，呼籲鄉親透過地方選舉支持參選人表達期待。

2026九合一選舉

温世政及張媛婷聯合競選總部成立，兩人以「世代接力，草屯升級」為主軸，從交通建設、地方產業到育兒照顧及社會福利等縣鎮合作發展，前縣議員賴燕雪主持時更以「洋流」為喻，形容温、張2人是南投的「暖流」，為地方注入新活力。

民進黨副秘書長何博文、勞動部長洪申翰、衛福部次長林靜儀、無任所大使劉柏君、立委羅美玲、前立委蔡培慧等出席站台力挺，何致贈温、張2人金粽及大蒜預祝「包中」、「凍蒜」，劉柏君更送上台北中庄仔福德宮的甘蔗，象徵節節高升。

勞動部長洪申翰與南投草屯有宗族淵源，他表示，未來兩人若順利當選，將全力支持當地勞工；民進黨副秘書長何博文則說，「洋流」不只在台北，也正溫暖地流向台灣各地，呼籲鄉親透過年底選舉，支持民進黨人選表達對地方發展的期待。

張媛婷說，針對草屯交通不便、青年外流及產業發展等問題，提出增加高鐵接駁班次、推動多元共乘、支持青年創業、開發工業區及增設親子空間等政策；同時規劃結合轉運站與商業中心，帶動地方經濟，懇請鄉親支持讓政策有機會落實。

温世政表示，他深知南投交通民生、醫療不足等困境，讓他萌生返鄉服務念頭，而向賴清德總統表達願返鄉參選，更提出提高敬老卡額度、擴大使用範圍及增加假牙補助等政策，用專業照顧南投鄉親，改善長者生活，更要讓南投持續進步。

温、張也強調，南投與草屯的發展需要縣鎮合作、世代接力，因此從交通建設、地方產業到育兒照顧及社會福利，回應不同世代的生活需求，未來將持續整合中央、縣府與公所資源，逐步落實各項政策，施政奠定發展基礎，並帶動地方發展。

民進黨南投縣長參選人温世政（右）、草屯鎮長參選人張媛婷（左）今成立聯合競選總部，兩人分別手持「洋流」、「政波」、「草屯升級」等飄帶。圖／張媛婷競選團隊提供
民進黨南投縣長參選人温世政（右）、草屯鎮長參選人張媛婷（左）今成立聯合競選總部，兩人分別手持「洋流」、「政波」、「草屯升級」等飄帶。圖／張媛婷競選團隊提供

民進黨南投縣長參選人温世政、草屯鎮長參選人張媛婷今成立聯合競選總部，民進黨副秘書長何博文致贈金粽及大蒜預祝「包中」、「凍蒜」。圖／張媛婷競選團隊提供
民進黨南投縣長參選人温世政、草屯鎮長參選人張媛婷今成立聯合競選總部，民進黨副秘書長何博文致贈金粽及大蒜預祝「包中」、「凍蒜」。圖／張媛婷競選團隊提供

温世政 張媛婷 甘蔗 2026九合一選舉 南投縣選舉

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