連趕藍議員造勢場 張善政致詞細數4年市府政績、駁斥選舉抹黑

颱風假結束，藍綠陣營緊鑼密鼓啟動選舉行程。桃園市長張善政今天行程滿滿，上午先後至桃園市議員黃敬平、謝美英競總成立大會，張善政提到，一到選舉，市府做的很多事情就被抹黑，張善政也一一細數過去四年的政績，駁斥選舉抹黑。

張善政致詞表示，想到兩件事，第一，四年前剛開始投入選舉要選市長，黃敬平要他坐在機車上，騎機車走平鎮的路了解有哪些問題，真的跟他騎一趟，就知道有好多問題要解決。

第二，是最近市府因為選舉關係，做了很多的事情都被講成壞事，願意說藍營好話的人太少，黃敬平在節目中細數市府做了哪些政績，讓他覺得是「雪中送炭」，願意說市府做了哪些事情，哪些是被抹黑的事情，讓他心裡充滿感動，希望選民讓他繼續留在議會，留在平鎮服務。

張善政接著細數市府政績，包含龍潭科技園區，台積電宣布回來後，附近地區水漲船高，市府擴大一百多公頃讓台積電進駐，也要帶動許多工廠與台積電配合，但要找足夠空間，山仔頂重劃區如今有機會承接科技產業就業人口的居住需求。

平鎮車站前陣子啟用，張善政說，後站將與捷運橘線交匯，年底將把相關規畫送至交通部審查，未來從桃園車站一路到中壢、平鎮、龍潭科技園區，平鎮未來還有第二行政中心、南區藝文中心，先前平鎮高中南側開發案進度有瓶頸，如今已溝通好，將會繼續推動。

接著，張善政前往議員謝美英競總成立大會，張善政也提到，捷運綠線延伸中壢工程機電標及土建標均已完成發包，未來將從八德延伸至中壢車站，帶動沿線發展。

中壢體育園區目前正在招商，未來規畫興建大型室內體育及展演場館，市府積極研議公車路線、停車場及周邊道路等交通配套，降低有意願投標業者對交通壅塞的疑慮。另外，位於八德與中壢交界的市立醫院，也是市府推動的重要建設。