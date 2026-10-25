快訊

金鐘紅毯／沈玉琳出院報平安！曝真實身體狀況 見瓜哥「撞色」喊不妙

獨／新莊電梯墜落2死檢警今相驗 家屬哀痛到場…業者承諾絕不逃避責任

一家5口回老家住3天！45歲兒子發現年邁父母「不對勁」：下次還是住飯店吧

聽新聞
0:00 / 0:00

連趕藍議員造勢場 張善政致詞細數4年市府政績、駁斥選舉抹黑

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政今到桃園市議員黃敬平競總成立大會。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今到桃園市議員黃敬平競總成立大會。記者江婉儀／攝影

颱風假結束，藍綠陣營緊鑼密鼓啟動選舉行程。桃園市長張善政今天行程滿滿，上午先後至桃園市議員黃敬平、謝美英競總成立大會，張善政提到，一到選舉，市府做的很多事情就被抹黑，張善政也一一細數過去四年的政績，駁斥選舉抹黑。

2026九合一選舉

張善政致詞表示，想到兩件事，第一，四年前剛開始投入選舉要選市長，黃敬平要他坐在機車上，騎機車走平鎮的路了解有哪些問題，真的跟他騎一趟，就知道有好多問題要解決。

第二，是最近市府因為選舉關係，做了很多的事情都被講成壞事，願意說藍營好話的人太少，黃敬平在節目中細數市府做了哪些政績，讓他覺得是「雪中送炭」，願意說市府做了哪些事情，哪些是被抹黑的事情，讓他心裡充滿感動，希望選民讓他繼續留在議會，留在平鎮服務。

張善政接著細數市府政績，包含龍潭科技園區，台積電宣布回來後，附近地區水漲船高，市府擴大一百多公頃讓台積電進駐，也要帶動許多工廠與台積電配合，但要找足夠空間，山仔頂重劃區如今有機會承接科技產業就業人口的居住需求。

平鎮車站前陣子啟用，張善政說，後站將與捷運橘線交匯，年底將把相關規畫送至交通部審查，未來從桃園車站一路到中壢、平鎮、龍潭科技園區，平鎮未來還有第二行政中心、南區藝文中心，先前平鎮高中南側開發案進度有瓶頸，如今已溝通好，將會繼續推動。

接著，張善政前往議員謝美英競總成立大會，張善政也提到，捷運綠線延伸中壢工程機電標及土建標均已完成發包，未來將從八德延伸至中壢車站，帶動沿線發展。

中壢體育園區目前正在招商，未來規畫興建大型室內體育及展演場館，市府積極研議公車路線、停車場及周邊道路等交通配套，降低有意願投標業者對交通壅塞的疑慮。另外，位於八德與中壢交界的市立醫院，也是市府推動的重要建設。

桃園市長張善政今到桃園市議員黃敬平競總成立大會。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今到桃園市議員黃敬平競總成立大會。記者江婉儀／攝影

張善政 議員 黃敬平 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出席新人競總成立 黃世杰喊告別幽靈公車、市黨部主委催票怒批張善政

張善政、邱奕勝合體挺謝美英 競總成立大會擠爆支持者

SRF進駐桃科爭議延燒 張善政強硬喊「NO」：底線絕不退讓

蔣萬安戴眼鏡出席競總成立 鍾沛君抱屈：視察遭抹黑

相關新聞

影／謝龍介為議員站台 演講完突又回頭…怒批陳亭妃不敢這件事

國民黨台南市長參選人謝龍介今天為大北門區市議員陳昆和競選總部成立站台，原本演講結束後必須趕行程離開，突然又想到「忘了講一件事」，又再拿起麥克風講了1分鐘，原來是他忘了告訴大家，他要批評民進黨對手陳亭妃不敢參加辯論。

影／空拍圖曝光！沈伯洋、莊競程合體南寮 爆滿人潮擠翻現場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮，與新竹市長參選人莊競程合體放風箏、與民眾互動。活動現場湧入大批民眾，從高處俯瞰，南寮海邊人潮密密麻麻，幾乎擠滿廣場與市集周邊，現場人山人海、盛況空前。

「洋流號」首度跨出外縣市！沈伯洋合體莊競程 防彈玻璃新造型曝光

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天首度跨到外縣市，今天赴新竹南寮漁港，與新竹市長參選人莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。沈伯洋競選總幹事吳思瑤也在社群貼出「洋流號」改裝後的全新樣貌，在後面車斗處加裝防彈玻璃，保護沈伯洋的安全。

江啟臣招牌大鼻子爆紅 連跑三場競總成立大會被搶摸

選戰倒數，國民黨台中市長參選人江啟臣今天上午連跑三場競選總部成立大會，力挺市議員李文傑、李中、劉士州力拼連任。從披彩帶、授戰旗到送上「包中」祝福，每場「凍蒜」聲不斷，不過，江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。

「促咪」市集基隆國門廣場開賣 童子瑋：希望更多好點子在基隆發生

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋今到國門廣場，參加「促咪」市集。童說，「促咪」與「下站」都是民間自主發起、串聯在地店家與創作者的城市行動。只要能讓基隆更精彩、更有活力，他都會全力支持，希望更多好點子在基隆發生，讓城市產生新的可能性。

鄭麗文、柯志恩、王金平行程錯開 高雄「大鄭挺小鄭」 造勢未同框

九合一選舉下月登場，高雄多達8位國民黨議員參選人今天成立競選總部，黨主席鄭麗文應邀到鳳山為議員鄭安秝助選，展現「大鄭挺小鄭」氣勢，市長參選人柯志恩及前院長王金平因為趕行程，3人沒有機會同框。鄭麗文強調，高雄不能再被民進黨新潮流綁架、成為禁臠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。