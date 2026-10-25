【重磅快評】請沈伯洋跟進僑委會對徐佳青「表真心」 絕不能認慫

僑委會前委員長徐佳青出席僑務委員會議晚宴，並接受獻花、慶生等安排爭議，引發輿論隆隆砲聲同時，僑委會除回應有百餘僑連署，並揚言將視情況採取必要法律行動；也有僑務委員舉行記者會聲援表示，相關質疑「憑什麼踐踏海外僑胞對台灣的一片真心」？遭點名回應的外交及國防委員會立委沈伯洋，則是噤聲以對。

徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，已於七日請辭，並由副委員長李妍慧代理。但日昨卻遭民眾黨立院黨團主任陳智菡爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議閉幕前夕晚宴，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發僑胞不滿「千萬公帑是這樣濫用的嗎」？

僑務委員會議每年舉辦一次，包括數百人次的飯店房間、機票補助、餐食在內總額近一千五百萬元的花費，確實並不為過；會議結束、為全體僑務委員舉辦晚宴增進情誼、互道來年再見，也在情理之內。

但問題是，相關經費皆是緣於僑務委員會議的「公務」而來，臨時添入為一名不僅爭議多多、甚且還涉及僑委會自家資源支應問題的前委員長「慶生」流程，僑委會、僑務委員，難道不覺得那裡怪怪的嗎？獻給徐佳青的花束即使由僑務委員自費購買，試問又是何德能足以在圓山飯店搭起這座「黃金獻花舞台」？

更不要說，根據立委的爆料，晚宴整個過程的「C位」，幾乎從頭到尾就是「壽星」徐佳青，她不僅與李姸慧等官員上台敬酒，還花了30分鐘吹噓政績、與其他僑務委員高唱「媽媽請妳要保重」等歌曲；代理委員長的李姸慧也不管全案仍然疑雲重重，僑委會的對外說明依舊不清不楚，竟還送花感謝徐佳青、對徐歌功頌德，並表示徐是遭有心人士抹黑才辭職。

從此，也顯露僑委會聲明以及部分僑務委員舉行記者會時的欲蓋彌彰：如果為徐佳青慶生屬於公務的一環，為何這麼一個理當是彰顯僑委會濃濃人情味與僑務委員真心的「圓滿ENDING」環節，卻未能在僑委會官網露出？

更為可議的是，面對外界質疑，僑委會第一時間就上綱為「不實指控屬扭曲事實，破壞僑界團結」；聲明稱未額外支用公務預算及增加任何經費支出，卻刻意躲閃輿論對於「公私不分」的質疑；部分僑務委員更是加碼上綱為「抹黑造謠，是有意為之的認知作戰，要讓民眾不信任政府、影響投票結果」，更以許多僑務委員自掏腰包、自購機票與會，意圖製造「對台灣的真心卻換來在野黨絕情抹黑」風向。

如果僑委會、僑務委員的說法站得住腳、就是在野黨意圖影響選舉的認知作戰，籲請賴政府及主導反認知作戰的沈伯洋千萬不能認慫，僑委會、行政院乃至總統府，不僅應該接續舉辦國際記者會反擊在野抺黑並提告到底，競選台北市長的沈伯洋更應力邀徐佳青為「選前之夜」的神秘嘉賓，否則又何以超越某些僑務委員所展現的「對台灣一片真心」？相信以「徐佳青是遭抹黑受害人」身分，藉由網軍傳播優勢，一定可以將「洋流」推到最高潮！