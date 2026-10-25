張嘉郡成立身障團體後援會 提4大平權政策身障者60歲提前享敬老卡

雲林縣長候選人張嘉郡今天成立身障團體後援會，雲林縣長張麗善、立委王育敏到場聲援。張嘉郡提4大身障平權政策，涵蓋敬老卡福利、生活照顧、就業培力及無障礙環境改善，未來將透過更完善的社會支持體系，讓身障朋友生活更便利、尊嚴。

後援會由雲林縣脊髓損傷協會榮譽理事長李志琴擔任會長並代表授旗。雲林縣脊髓損傷協會理事長黃傳佑及復健青年協進會理事長林淑英也代表致贈吉祥物表達支持。

張嘉郡指出，未來將推動身障朋友，提前至60歲享有敬老卡福利；擴大敬老卡與愛心卡點數使用範圍，除搭車也延伸至社區藥局、農會等生活場域。此外，將結合智慧輔具、AI數位技能培訓、職務再設計及就業媒合，協助身障朋友發揮專長，拓展就業與創業機會。讓科技成為協助身障者突破限制、提升生活自主的工具。

此外，全面改善無障礙環境規畫，持續優化復康巴士、無障礙計程車及智慧預約接送服務，並檢視公共廁所、村里活動中心、公園及觀光景點的無障礙設施，讓身障朋友就醫、工作或參加活動更加便利。

立委王育敏肯定張嘉郡所提四大身障政見貼近身障朋友需求，從生活照顧到自立發展都有具體措施，期待雲林未來能成為更加友善的平權城市。

張嘉郡強調，真正平權，不只是提供福利，更要讓每個人都有選擇生活、參與社會的機會。 未來將持續傾聽身障朋友及照顧者聲音，推動更實際的政策，為雲林建構更完善的社會安全網。