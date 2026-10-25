「我要當竹北總工程師」吳旭智競總成立 鄭麗文、吳志揚站台力薦

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智今天舉行竹北市聯合競選總部成立大會，吳旭智以「我要當竹北的總工程師」自我期許，強調市長的責任是做好城市的基礎與服務，搭建讓市民發揮的舞台，並透過縣市合作，將交通、教育與城市建設的願景逐步落實。

國民黨主席鄭麗文、黨部主委楊文科、前新竹縣長邱鏡淳、前桃園縣長吳志揚、立法委員林思銘等人到場推薦。

「政策政見，重點是誰可以把它實現出來。」吳旭智表示，過去八年，從學區與就學問題，到爭取高中教育資源，每一項成果背後，都是團隊、家長及地方各界持續討論、協調與努力的累積。文宣上的短短幾行字，承載的是許多人共同投入的時間與心力。

吳旭智說，竹北擁有許多優秀市民，未來他希望做的，是把舞台搭建好，讓大家的專業、創意與能量都能成為城市進步的力量。「在上面唱歌的不是吳旭智，而是在座每一位。」他以總工程師比喻自己希望承擔的角色，從基礎建設到城市運作，把需要有人負責的工作扛起來，讓市民安心發光發熱。

鄭麗文致詞時表示，吳旭智歷經兩屆議員的扎實服務，累積了對竹北的感情，也了解地方的需求與期待。從他的專業、歷練，到對父母的孝順與家庭情感，都是國民黨負責任提名、推薦他的重要理由。她呼籲市民以人才與能力作為選擇，支持徐欣瑩、吳旭智共同承擔新竹縣與竹北的未來。

交大校友會執行長陳俊秀也親自到場，為具有交大博士背景的徐欣瑩、吳旭智加油打氣；里長毛振福與多位里長、理事長共同出席，展現地方基層的支持。從校友到里鄰服務夥伴，各界齊聚，支持徐欣瑩、吳旭智爭取承擔更多責任。

吳旭智感謝長期共同努力的里長與地方理事長。他表示，許多地方需求與市民生活中的難題，都有賴第一線的發現、反映與協調。未來希望持續與里長、民意代表及市民攜手，把地方的聲音帶進市政，讓每一項改善更貼近實際需要。

吳旭智說，未來希望持續與里長、民意代表及市民攜手，把地方的聲音帶進市政，讓每一項改善更貼近實際需要。圖／吳旭智競辦提供

吳旭智以「我要當竹北的總工程師」自我期許，強調市長的責任是做好城市的基礎與服務。圖／吳旭智競辦提供