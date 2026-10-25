快訊

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空...學者：冬季單趟可省1小時 關鍵考量曝光

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝 醫建議盡快切除

聽新聞
0:00 / 0:00

影／空拍圖曝光！沈伯洋、莊競程合體南寮 爆滿人潮擠翻現場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
活動現場湧入大批民眾，從高處俯瞰，南寮海邊人潮密密麻麻，幾乎擠滿整片廣場與市集周邊。圖／莊競程競辦提供
活動現場湧入大批民眾，從高處俯瞰，南寮海邊人潮密密麻麻，幾乎擠滿整片廣場與市集周邊。圖／莊競程競辦提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮，與新竹市長參選人莊競程合體放風箏、與民眾互動。活動現場湧入大批民眾，從高處俯瞰，南寮海邊人潮密密麻麻，幾乎擠滿廣場與市集周邊，現場人山人海、盛況空前。

2026九合一選舉

沈伯洋也感謝大家一早到場支持，希望將現場熱情轉化為11月28日的選票。兩人共同分享對城市未來的期待，盼讓台北順起來、新竹風起來，為城市帶來新的改變。

車掃抵達波光市集前，現場早已聚集大批等候民眾，支持者從市集一路延伸至周邊道路，現場人潮不斷湧入，更有支持者表示，自己清晨6點多就來到現場等候，只為了親口向沈伯洋與莊競程說一聲加油。

兩人走進市集後，隨即被熱情民眾團團簇擁，大家爭相握手、索取簽名，現場人潮擁擠，讓兩人幾乎寸步難行，氣氛宛如大型造勢活動。兩人也在人群簇擁下走訪市集、體驗南寮在地美食。

逛完波光市集後，沈伯洋與莊競程接著來到南寮海邊，一起放起掛著競選飄帶的老鷹風箏。莊競程分享，過去來南寮就曾買過老鷹風箏，這次特別將「程風飄帶」和「洋流飄帶」縫在風箏後方，看著老鷹迎風展翅，格外開心。他也提到，新竹人假日常常想到巨城，其實南寮也有美麗的海岸風光與豐富的觀光資源，希望未來持續推動南寮觀光發展，讓更多新竹市民與外縣市遊客來到南寮，感受新竹不同的城市風貌。

莊競程 沈伯洋 空拍 2026九合一選舉 新竹市選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／洋流到新竹！沈伯洋、莊競程合體車掃 南寮漁港爆人潮

「洋流號」首度跨出外縣市！沈伯洋合體莊競程 防彈玻璃新造型曝光

影／蔣萬安幫搬路樹遭酸作秀 沈伯洋：救災不分藍綠、尊重專業

市民大道「縫合」遭酸不懂市政 沈伯洋反擊：蔣萬安也講過

相關新聞

影／空拍圖曝光！沈伯洋、莊競程合體南寮 爆滿人潮擠翻現場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮，與新竹市長參選人莊競程合體放風箏、與民眾互動。活動現場湧入大批民眾，從高處俯瞰，南寮海邊人潮密密麻麻，幾乎擠滿廣場與市集周邊，現場人山人海、盛況空前。

「洋流號」首度跨出外縣市！沈伯洋合體莊競程 防彈玻璃新造型曝光

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天首度跨到外縣市，今天赴新竹南寮漁港，與新竹市長參選人莊競程合體搭乘「洋流號」展開車隊掃街。沈伯洋競選總幹事吳思瑤也在社群貼出「洋流號」改裝後的全新樣貌，在後面車斗處加裝防彈玻璃，保護沈伯洋的安全。

江啟臣招牌大鼻子爆紅 連跑三場競總成立大會被搶摸

選戰倒數，國民黨台中市長參選人江啟臣今天上午連跑三場競選總部成立大會，力挺市議員李文傑、李中、劉士州力拼連任。從披彩帶、授戰旗到送上「包中」祝福，每場「凍蒜」聲不斷，不過，江啟臣招牌的「大鼻子」意外成為熱點，不少民眾慕名要求摸鼻討吉利。

藍綠台南攻防謝龍介質疑假民調 陳亭妃輔選催票市長、議員全壘打

台南市長選戰民調近日呈現藍綠支持度差距逾36個百分點，國民黨參選人謝龍介今在臉書指控，有人刻意操作假民調貶低對手，是對手選戰慣用伎倆。對此，民進黨參選人陳亭妃不回應，並積極為9名黨籍及泛綠議員參選人競選總部成立站台，包括為議長邱莉莉助選，陳亭妃也喊話，台南市議會民進黨一定要過半、展現團結的力量。

影／謝龍介為議員站台 演講完突又回頭...怒批陳亭妃不敢這件事

國民黨台南市長參選人謝龍介今天為大北門區市議員陳昆和競選總部成立站台，原本演講結束後必須趕行程離開，突然又想到「忘了講一件事」，又再拿起麥克風講了1分鐘，原來是他忘了告訴大家，他要批評民進黨對手陳亭妃不敢參加辯論。

王鴻薇宜蘭造勢轟林國漳「新潮流門神」 籲選民挺司法正義男神吳宗憲

國民黨宜蘭縣黨部今天在羅東鎮舉辦造勢活動，立委王鴻薇、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人到場，力挺國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲。王鴻薇批評民進黨對手林國漳是「新潮流的門神」，呼籲宜蘭人選擇「司法正義男神」吳宗憲，現場聚集許多支持者相挺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。