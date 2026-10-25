影／空拍圖曝光！沈伯洋、莊競程合體南寮 爆滿人潮擠翻現場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮，與新竹市長參選人莊競程合體放風箏、與民眾互動。活動現場湧入大批民眾，從高處俯瞰，南寮海邊人潮密密麻麻，幾乎擠滿廣場與市集周邊，現場人山人海、盛況空前。

沈伯洋也感謝大家一早到場支持，希望將現場熱情轉化為11月28日的選票。兩人共同分享對城市未來的期待，盼讓台北順起來、新竹風起來，為城市帶來新的改變。

車掃抵達波光市集前，現場早已聚集大批等候民眾，支持者從市集一路延伸至周邊道路，現場人潮不斷湧入，更有支持者表示，自己清晨6點多就來到現場等候，只為了親口向沈伯洋與莊競程說一聲加油。

兩人走進市集後，隨即被熱情民眾團團簇擁，大家爭相握手、索取簽名，現場人潮擁擠，讓兩人幾乎寸步難行，氣氛宛如大型造勢活動。兩人也在人群簇擁下走訪市集、體驗南寮在地美食。

逛完波光市集後，沈伯洋與莊競程接著來到南寮海邊，一起放起掛著競選飄帶的老鷹風箏。莊競程分享，過去來南寮就曾買過老鷹風箏，這次特別將「程風飄帶」和「洋流飄帶」縫在風箏後方，看著老鷹迎風展翅，格外開心。他也提到，新竹人假日常常想到巨城，其實南寮也有美麗的海岸風光與豐富的觀光資源，希望未來持續推動南寮觀光發展，讓更多新竹市民與外縣市遊客來到南寮，感受新竹不同的城市風貌。