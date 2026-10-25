藍綠台南攻防謝龍介質疑假民調 陳亭妃輔選催票市長、議員全壘打

台南市長選戰民調近日呈現藍綠支持度差距逾36個百分點，國民黨參選人謝龍介今在臉書指控，有人刻意操作假民調貶低對手，是對手選戰慣用伎倆。對此，民進黨參選人陳亭妃不回應，並積極為9名黨籍及泛綠議員參選人競選總部成立站台，包括為議長邱莉莉助選，陳亭妃也喊話，台南市議會民進黨一定要過半、展現團結的力量。

謝龍介在臉書公布新AI動畫影片，抨擊在選舉期間刻意做假民調貶低對手，讓對手支持者灰心喪志，這是對手慣用的伎倆，上次2022年民調指稱謝龍介差45.4%，最後開票卻只差5.17%，今年則說謝龍介差了36.8%。

謝龍介強調，「我們不會投降，台南要改變，讓市民贏一次」，也呼籲鄉親分享影片，大家不要再被騙。謝龍介一早也前往為大北門區黨籍市議員方一峰、無黨籍陳昆和競選總部成立站台。

陳亭妃今則連趕9場輔選行程，其中，出席台南市議長邱莉莉競選總部成立大會致詞時，她抨擊，在野黨陣營在立法院「拖時間、刁難卡預算」，並非為人民著想，而是讓行政施政難以順利推動，台南市議會絕不能出現類似情況，民進黨一定要過半、展現團結的力量。

陳亭妃提到，賴清德總統給台南3項目標，包含台南要出第一位女市長、民進黨提名議員要全壘打，以及她的市長選舉得票率拚全國第一，唯有達成這3項目標，台南才能成為賴總統最強大的底氣，讓中央執政無後顧之憂，也為未來發展與挑戰打下穩固基礎。

陳亭妃最後也向選民喊話，強調團結拚勝選，全力爭取地方與中央連線，呼籲台南鄉親齊心讓民進黨議員全數過關「全壘打」，在選戰最後階段，盼選民一起幫忙拉票、催票、顧票，「不放棄每一雙手，一票一票都要催出來。」

選戰進入倒數，民進黨台南市長參選人陳亭妃（左二）今天連趕9場輔選行程，許多支持者看見她也紛紛上前合照，陳亭妃也來者不拒，展現接地氣的親和力。記者萬于甄／攝影