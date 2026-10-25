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影／謝龍介為議員站台 演講完突又回頭…怒批陳亭妃不敢這件事

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
謝龍介為律師市議員站台，演講完突然回頭說還忘了講一件事。記者周宗禎／攝影
謝龍介為律師市議員站台，演講完突然回頭說還忘了講一件事。記者周宗禎／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介今天為大北門區市議員陳昆和競選總部成立站台，原本演講結束後必須趕行程離開，突然又想到「忘了講一件事」，又再拿起麥克風講了1分鐘，原來是他忘了告訴大家，他要批評民進黨對手陳亭妃不敢參加辯論。

2026九合一選舉

謝龍介稱讚教育、律師出身的議員陳昆和經常為弱勢百姓伸張正義。謝龍介說，陳昆和過去經常在法庭上透過辯論，讓真理越變越明，也能夠幫助民眾獲得司法的保護。

謝龍介意有所指地說，要擔任六都直轄市市長的人，竟然不願意辯論，認為大家都不懂，給他當市長就好，這樣大家聽得下去嗎？辯論也是對參選人的一種監督，兩造各說他們想要做與不想做的事。讓大家聽辯論的時候說了些什麼，之後當選了，百姓會知道當時說的有沒有做到。

謝龍介質疑「為什麼對手不敢辯論呢？」他呼籲對手「大家出來辯論」，讓全台南市民知道要這兩個藥當市長的人，會將台南市帶到什麼方向去。謝龍介顧及陳昆和的後援會還有在場支持者很多人也支持陳亭妃，所以全場沒有點名對手是誰，但是他向台下呼籲大家支持他的看法，也獲得許多掌聲。

謝龍介 陳亭妃 議員 2026九合一選舉 台南市選舉

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